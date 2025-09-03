Gürcistan-Türkiye maçının hakemi belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.09.2025 12:49:00
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Gürcistan müsabakasını yönetecek hakem açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Gürcistan ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçının hakemleri belli oldu.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda 4 Eylül 2025 Perşembe günü oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak olan müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa yönetecek.

Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Matteo Marcenaro olacak.

Maçta Marco Di Bello VAR, Daniele Doveri ise AVAR olarak görev alacak.

