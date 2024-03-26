Gürcistan - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yunanistan, EURO 2024 Elemeleri play-off turu final maçında deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 10:26
Gürcistan - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 Elemeleri play-off turu heyecanı sürüyor.

Gustavo Poyet yönetimindeki Yunanistan, final maçında deplasmanda Willy Sagnol'un ekibi Gürcistan ile karşı kaşrıya gelecek.

GÜRCİSTAN - YUNANİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

GÜRCİSTAN - YUNANİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Mücadelenin galibi A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz ve Çekya'nın ardından EURO 2024 F Grubu'ndaki son rakibi olacak.

Yunanistan bir önceki turda kendi sahasında ağırladığı Kazakistan'ı 5-0 mağlup etmişti.

Gürcistan ise kendi sahasında Lüksemburg'u 2-0'lık skorla geçmişti.


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