Gürcistan - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yunanistan, EURO 2024 Elemeleri play-off turu final maçında deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri play-off turu heyecanı sürüyor.
Gustavo Poyet yönetimindeki Yunanistan, final maçında deplasmanda Willy Sagnol'un ekibi Gürcistan ile karşı kaşrıya gelecek.
GÜRCİSTAN - YUNANİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
GÜRCİSTAN - YUNANİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Mücadelenin galibi A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz ve Çekya'nın ardından EURO 2024 F Grubu'ndaki son rakibi olacak.
Yunanistan bir önceki turda kendi sahasında ağırladığı Kazakistan'ı 5-0 mağlup etmişti.
Gürcistan ise kendi sahasında Lüksemburg'u 2-0'lık skorla geçmişti.
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