Guti Hernandez: Fenerbahçe ve Galatasaray'ı çalıştırmam
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Guti Hernandez, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teknik direktörlük teklifi gelirse kabul etmeyeceğini söyledi.
2010'da Beşiktaş'ta bir sezon futbol oynadıktan sonra kariyerini noktalayan Guti Hernandez, Sözcü'den Ali Aydın'ın sorularını yanıtladı.
İspanyol efsane Guti Hernandez, Beşiktaş'ın son yıllarda önemli bir ivme yakaladığını söyledi. Guti, “Sergen Yalçın'ı nasıl buluyorsun? İspanyolca öğrenmeye başladı, La Liga'yı istediğini biliyoruz, ne söylersin?” sorusuna “İyi antrenör her yere gidebilir. Belki İspanya değil başka bir yer de olabilir. Alanya'da çok iyi bir iş çıkardı ve şimdi Beşiktaş'ta çok iyi iş çıkarıyor. Kendisi çok iyi bir teknik direktör” yanıtını verdi.
Kendisine sorulan "Türkiye'de sadece Beşiktaş mı yoksa Fenerbahçe veya Galatasaray'dan teklif gelse kabul eder misin?" sorusuna ise yıldız futbolcu, "Benim hayalim Real Madrid'i çalıştırmak ama Türkiye'den bir teklif, fırsat gelirse neden olmasın. Ben takım çalıştırmak istiyorum. Ancak Fenerbahçe ve Galatasaray'ı çalıştıramam. Teklif gelirse mutlaka ‘Hayır' derim. Daha önce basın toplantısında söylediğim gibi kabul edemem." açıklamasını yaptı.
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