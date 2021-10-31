Konyaspor taraftarından İzmir Marşı

Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Maçın oynandığı statta Konyaspor taraftarı İzmir Marşı'nı söyledi.

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2021 Pazar, 10:09
Konyaspor taraftarından İzmir Marşı
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Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Konyaspor, Fenerbahçe’yi ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Konya tribünlerindeki taraftarlar hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı seslendirildi.

Konyalı taraftarların ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganları attıkları anlar kameralara yansıdı.



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