Konyaspor taraftarından İzmir Marşı
Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Maçın oynandığı statta Konyaspor taraftarı İzmir Marşı'nı söyledi.
Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Konyaspor, Fenerbahçe’yi ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Konya tribünlerindeki taraftarlar hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı seslendirildi.
Konyalı taraftarların ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganları attıkları anlar kameralara yansıdı.
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