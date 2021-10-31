Spor spikeri Dilay Kemer ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Uzun süren kanser tedavisinin ardından geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden FB TV spor spikeri Dilay Kemer, Antalya’da mezarı başında anıldı. Kemer’in mezarını ziyaret eden annesi ve arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2021 Pazar, 11:25
Spor spikeri Dilay Kemer ölüm yıl dönümünde unutulmadı
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Spor spikeri Antalyalı Dilay Kemer (32), uzun süredir tedavi gördüğü kansere geçen yıl yenik düşmüştü. Kemer'in cenazesi Konyaaltı ilçesinde bulunan Uncalı Kent Mezarlığı'na defnedilmişti. Ölüm yıl dönümünde Kemer'in annesi Serap Sevin Kemer ve arkadaşları genç kadının mezarını ziyaret etti.

Anne Sevin Kemer, kızının mezarında bulunan çiçekleri okşayarak sık sık gözyaşı döktü. Arkadaşları ise mezarı güllerle donattı.

Anne Sevin Kemer'in "Canım benim bak kimler geldi. Çok güzel annem. Arkadaşları güller getirmiş. Birazdan gökkuşağı çıkacak. Sen çok seversin" sözleri duygusal anlar yaşattı.




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