Beşiktaş efsanesi Guti'den Şenol Güneş yorumu!
Beşiktaş'ın efsane oyuncusu ve eski yardımcı antrenörü Guti Hernandez, teknik direktör Şenol Güneş'e mesaj gönderdi.
Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi resmen kapanırken, ikinci Şenol Güneş dönemi için geri sayım başladı. Siyah-beyazlı takımda bir dönem forma giyen Real Madrid efsanesi Guti Hernandez, sosyal medya hesabından Şenol Güneş ile ilgili bir paylaşım yaptı.
GUTI'DEN ŞENOL GÜNEŞ PAYLAŞIMI
Daha önce siyah-beyazlılarda hem futbol oynayan hem de yardımcı antrenörlük yapan Guti, Şenol Güneş gelişmesine kayıtsız kalmadı. Guti, "Şenol Güneş'e yeni macerasında başarılar" ifadesini kullandı.
Muchas suerte a Şenol Güneş en su nueva etapa con el @Besiktas . pic.twitter.com/4C4VEvQudr— JOSE MARIA GUTIERREZ (@GUTY14HAZ) October 26, 2022
GÜNEŞ'İN YARDIMCILIĞINI YAPMIŞTI
İspanyol futbol insanı, 2018-19 sezonunda Beşiktaş'ta deneyimli teknik direktörün yardımcılığını üstlenmişti. Guti, Real Madrid genç takımının yanı sıra Almeria ekibinde de çalıştı.
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