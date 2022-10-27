Beşiktaş efsanesi Guti'den Şenol Güneş yorumu!

Beşiktaş'ın efsane oyuncusu ve eski yardımcı antrenörü Guti Hernandez, teknik direktör Şenol Güneş'e mesaj gönderdi.

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2022 Perşembe, 13:56
Beşiktaş efsanesi Guti'den Şenol Güneş yorumu!
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Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi resmen kapanırken, ikinci Şenol Güneş dönemi için geri sayım başladı. Siyah-beyazlı takımda bir dönem forma giyen Real Madrid efsanesi Guti Hernandez, sosyal medya hesabından Şenol Güneş ile ilgili bir paylaşım yaptı.

GUTI'DEN ŞENOL GÜNEŞ PAYLAŞIMI

Daha önce siyah-beyazlılarda hem futbol oynayan hem de yardımcı antrenörlük yapan Guti, Şenol Güneş gelişmesine kayıtsız kalmadı. Guti, "Şenol Güneş'e yeni macerasında başarılar" ifadesini kullandı.

GÜNEŞ'İN YARDIMCILIĞINI YAPMIŞTI

İspanyol futbol insanı, 2018-19 sezonunda Beşiktaş'ta deneyimli teknik direktörün yardımcılığını üstlenmişti. Guti, Real Madrid genç takımının yanı sıra Almeria ekibinde de çalıştı.


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