Güven Yalçın'dan Cristiano Ronaldo örnekli sözleşme yanıtı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın formasını giyen Güven Yalçın, kulüpteki geleceği hakkında konuştu. Siyah-beyazlı futbolcu oynama garantisi istediği iddialarına yanıt verdi.
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ta Güven Yalçın ile anlaşma sağlanamadı. Futbolcu, takımdaki geleceği hakkında konuştu. Güven Yalçın oynama garantisi talebinde bulunduğu iddialarını yalanladı.
"RONALDO BİLE BÖYLE TALEPTE BULUNAMAZ"
Fanatik'e konuşan Güven Yalçın, "Valerien Ismael'in benim takımda kalmamı istediğini biliyorum. Ben de kalmak istiyorum. Oynama garantisi talebinde bulunduğum iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Ronaldo bile böyle bir talepte bulunamaz. Menajerim, Beşiktaş'la görüşüyor. Haber bekliyorum" açıklamasını yaptı.
"BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYORUM"
23 yaşındaki futbolcu, "Şu anda Antalya'dayım. Yeni sezon için bireysel olarak hazırlıklara başladım. Hocamız Valerien Ismael'in benim takımda kalmamı istediğini biliyorum. Ben de kalmak istiyorum" dedi.
"SEÇİM, SÜRECİ UZATTI"
Beşiktaş Kulübü'yle yeni sözleşme temaslarının devam ettiğini söyleyen Güven Yalçın, "Menajerim, Beşiktaş yönetimiyle görüşüyor. Galiba araya seçim girdiği için temaslar biraz uzadı. Çarşamba gününe kadar Antalya'da çalışmalarımı sürdürüp ardından Almanya'ya geçeceğim" ifadelerini kullandı.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geride kalan sezon Beşiktaş formasıyla Güven Yalçın 33 maçta 1103 dakika süre aldı. Güven, 6 gol 3 asistlik performans ortaya koydu.
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