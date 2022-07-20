Güven Yalçın'ın Genoa ile anlaştığı iddia edildi
Sözleşmesinin bitmesiyle Beşiktaş'tan ayrılan Güven Yalçın için Genoa iddiası ortaya atıldı. Habere göre Yalçın, bugün Genoa için sağlık kontrolünden geçecek.
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve yeni kontrat imzalamayan Güven Yalçın için İtalya iddiası geldi.
Almaya temsilci Leverkusen'in altyapısından siyah-beyazlı ekibe katılan genç oyuncu Güven Yalçın, daha önce Lecce forması giydiği İtalya'ya bu sefer Genoa ile anlaşmak için gidecek.
İTALYA'YA GİDİYOR
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Güven Yalçın, bugün Genoa için sağlık kontrolünden geçecek ve bir aksilik olmaması durumunda İtalyan ekibi ile resmi sözleşme imzalayacak.
GÜVEN YALÇIN'IN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI: 20 GOL, 7 ASİST
Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayı giyen Yalçın, Beşiktaş'taki kariyeri boyunca 101 maça çıkıp 20 gol ve 7 asistlik başarı yakalamıştı.
Video Haberler
- Altılı masa ve HDP açıklaması
- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na atanan kayyuma protesto
- 'Öneriyoruz' dedi ve çağrı yaptı
- MSB'den 3 bölümlük Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseli
- Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır'
- Canlı yayında ekonomi atışması: Bizi ne zannediyorsunuz
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
- İstanbul'da 4 ilçede çayır tırtılı alarmı!
- İktidarın ekonomi modeline cari açıklı eleştiri
- Trafikte drift yaptı; Ehliyetine el konuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Saray'da Kılıçdaroğlu telaşı
- AKP kaynıyor...
- Sedat Peker'den yeni görüntü
- 'Bilal Erdoğan'ın bu zirvede ne işi var?'
- Yolda akıl almaz ihmal: Melik bebek feci şekilde öldü
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
- İsmailağa'dan 'Cübbeli Ahmet' açıklaması
- THY'nin mavi uçağının sırrı
- Zafer Partisi'nde 'Alevilik' krizi
- Erdoğan intikam mı aldı?