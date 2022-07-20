Güven Yalçın'ın Genoa ile anlaştığı iddia edildi

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:13

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve yeni kontrat imzalamayan Güven Yalçın için İtalya iddiası geldi.

Almaya temsilci Leverkusen'in altyapısından siyah-beyazlı ekibe katılan genç oyuncu Güven Yalçın, daha önce Lecce forması giydiği İtalya'ya bu sefer Genoa ile anlaşmak için gidecek.

İTALYA'YA GİDİYOR

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Güven Yalçın, bugün Genoa için sağlık kontrolünden geçecek ve bir aksilik olmaması durumunda İtalyan ekibi ile resmi sözleşme imzalayacak.

GÜVEN YALÇIN'IN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI: 20 GOL, 7 ASİST

Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayı giyen Yalçın, Beşiktaş'taki kariyeri boyunca 101 maça çıkıp 20 gol ve 7 asistlik başarı yakalamıştı.