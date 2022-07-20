Güven Yalçın'ın Genoa ile anlaştığı iddia edildi

Sözleşmesinin bitmesiyle Beşiktaş'tan ayrılan Güven Yalçın için Genoa iddiası ortaya atıldı. Habere göre Yalçın, bugün Genoa için sağlık kontrolünden geçecek.

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:13
Güven Yalçın'ın Genoa ile anlaştığı iddia edildi
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Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve yeni kontrat imzalamayan Güven Yalçın için İtalya iddiası geldi.

Almaya temsilci Leverkusen'in altyapısından siyah-beyazlı ekibe katılan genç oyuncu Güven Yalçın, daha önce Lecce forması giydiği İtalya'ya bu sefer Genoa ile anlaşmak için gidecek.

İTALYA'YA GİDİYOR

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Güven Yalçın, bugün Genoa için sağlık kontrolünden geçecek ve bir aksilik olmaması durumunda İtalyan ekibi ile resmi sözleşme imzalayacak.

GÜVEN YALÇIN'IN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI: 20 GOL, 7 ASİST

Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayı giyen Yalçın, Beşiktaş'taki kariyeri boyunca 101 maça çıkıp 20 gol ve 7 asistlik başarı yakalamıştı. 


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