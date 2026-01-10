Güvenlik güçleri müdahale etti... Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi kavga çıktı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.01.2026 17:10:00
Süper Kupa finali öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı çevresinde gerilim tırmandı. Maça saatler kala stat çevresinde karşılaşan iki grup arasında kavga çıktı. Kavga eden Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlara güvenlik güçleri müdahale etti.

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Süper Kupa finalinde karşı karşıya geleceği maç öncesi, Atatürk Olimpiyat Stadı çevresinde istenmeyen görüntüler yaşandı.

Taraftar grupları arasında çıkan kavgada sarı lacivertliler ile sarı kırmızılılar arasında gerilim tırmandı. Birbirlerini kovalayan taraftarlara stat çevresinde bulunan güvenlik güçlerinden müdahale geldi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTI

Stadyum çevresinde polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı, olayların büyümemesi için müdahalede bulunulduğu öğrenildi.

Yaşananların ardından karşılaşma öncesi tribün girişlerinde de kontrollerin artırıldığı belirtildi. 

