Gyökeres performansıyla büyülemeye devam ediyor!

Sporting'in golcü futbolcusu Viktor Gyökeres, geçen sezon kaldığı yerden devam ediyor. İsveçli golcü, bu sezon 6 maçta 8 gol attı ve 3 asist yaptı.

Gyökeres performansıyla büyülemeye devam ediyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2024 - 15:49

Sporting'in golcü futbolcusu Viktor Gyökeres, geçen sezonki olağanüstü istatistiklerine devam ediyor.

İsveçli golcü, bu sezon 6 maçta 8 kez gol sevinci yaşadı. Gyökeres, bu karşılaşmarda takım arkadaşlarına da 3 kez gol pası verdi.

26 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu da 50 maçta 43 gol, 14 asistle tamamlamıştı.


Etiketler: #Viktor Gyökeres #sporting #istatistik

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