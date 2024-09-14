Gyökeres performansıyla büyülemeye devam ediyor!
Sporting'in golcü futbolcusu Viktor Gyökeres, geçen sezon kaldığı yerden devam ediyor. İsveçli golcü, bu sezon 6 maçta 8 gol attı ve 3 asist yaptı.
Sporting'in golcü futbolcusu Viktor Gyökeres, geçen sezonki olağanüstü istatistiklerine devam ediyor.
İsveçli golcü, bu sezon 6 maçta 8 kez gol sevinci yaşadı. Gyökeres, bu karşılaşmarda takım arkadaşlarına da 3 kez gol pası verdi.
26 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu da 50 maçta 43 gol, 14 asistle tamamlamıştı.
Etiketler: #Viktor Gyökeres #sporting #istatistik
Spor Haberleri
- Davinson Sanchez: Şampiyonluk daha önemli
- Gabriel Sara: Babam bana yardımcı oldu
- Okan Buruk'tan maç sonu itirafı!
- Taha Akgül, Güreş Federasyonu başkanlığına aday oldu
- Victor Osimhen'den Galatasaray itirafı!
- Başakşehir, Bodrum deplasmanında 90'da güldü!
- Sakaryaspor'a 5 dakika yetti!
- İstanbulspor 3 puanı 3 golle aldı!
- Galatasaray'da Davinson Sanchez golle döndü
- Liverpool'a evinde Nottingham Forest şoku!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Abisi bir şey yaparken Narin'e yakalanıyor...'
- Baba Güran: 'Gelip öcünü benden alsaydı'
- Miss Turkey birincisinden 'Uğur Mumcu'lu yanıt
- Narin'in köyünde 'Omerta Yasası'
- Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a sitem!
- Annenin dişi incelemeye alınacak!
- ‘Anne çok şey biliyor ama söylemiyor’
- En çok hangi kuruma güveniyorsunuz?
- 'Mermiler' yok oldu: 'Hayat kadınları'nı öne sürdü
- Bilim insanlarından 'yaşlanma' araştırması