GZT Giresunspor, Okan Kocuk için istediği rakamı belirledi

27 Ocak 2022 Perşembe, 18:33

Fernando Muslera’nın yokluğunda kalede yaşadığı sıkıntıları bir türlü çözemeyen Galatasaray, kiralık olarak Giresunspor’a yolladığı oyuncusu Okan Kocuk için girişimlerini sürdürüyor.

Giresunspor ise formu her geçen gün artan Okan Kocuk’u bırakmak istemezken iddiaya göre, Başkan Karaahmet, genç kaleci için Galatasaray’dan istediği ücreti belirledi.

Ajansspor’un haberine göre, Giresunspor, Galatasaray’dan Okan Kocuk için 6 milyon Türk Lirası istiyor.

Başkan Karaahmet, yaptığı açıklamada, “Okan Kocuk konusunda iki kulübün çıkarları doğrultusunda Galatasaray ile anlaşma zemini henüz bulmadık. Çok detay vermek istemiyorum. Eğer Galatasaray, Okan'ı çok istiyorsa 6 milyon liraya göndeririz. Takımın ekonomik durumunu düşünmek zorundayım” ifadelerini kullandı.

24 ŞUTUN 20’SİNİ KURTARDI

Okan Kocuk, 2021-2022 sezonunda Galatasaray’da Diagne, Göztepe’de Tijanic, Altay’da Paixao ve Trabzonspor’da Bakasetas’ın penaltı atışlarında kalesini gole kapattı. Okan Kocuk, böylece, 2014-15’ten bu yana bir Süper Lig sezonunda en fazla penaltı kurtaran kaleciler arasına girdi. Giresunspor file bekçisi Okan Kocuk, kalesine gelen son 24 şutun 20’sini kurtarırken Trabzonspor karşısında ise 8 kaleyi bulan şutta gole izin vermedi.