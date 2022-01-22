Galatasaray, Kasımpaşa maçı sonrası Okan Kocuk için temasa geçti
Galatasaray yönetiminin, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanan Kasımpaşa maçı sonrası GZT Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen oyuncusu Okan Kocuk için Karadeniz ekibiyle ilk teması kurduğu belirtildi.
Kaleci problemi yaşayan ve arayış içinde bulunan Galatasaray, Okan Kocuk'u sezon başı Giresunspor'a kiralarken takım kaptanı Muslera'nın sakatlığı sonrası kalesinde sıkıntı yaşayan sarı kırmızılıların, 26 yaşındaki kalecinin Giresunspor'da gösterdiği performans sonrası kaleci sorununu Kocuk'u geri çağırarak çözmek istediği kaydedildi.
Giresunspor yönetimi, kaleci sıkıntısı yaşayan Galatasaray'a, "Okan'a ihtiyacınız var mı? Eğer varsa bize önceden söyleyin ki önlemimizi alalım" teklifinde bulunduğu sarı kırmızılı takımdan cevap alamayan yeşil beyazlıların, Galatasaray yönetiminin Kasımpaşa maçı sonrası Okan Kocuk'u gönderin mesajıyla arada kaldığı iletildi.
Transfer yasağı olan ancak transfer döneminde bu yasağı açması beklenen Giresunspor ile Galatasaray'ın, sarı kırmızılı takımın Trabzonspor ile oynayacağı mücadele sonrası Kocuk'un dönüşü için bir araya geleceği öğrenildi.
24 ŞUTUN 20’SİNİ KURTARDI
Okan Kocuk, 2021-2022 sezonunda Galatasaray’da Diagne, Göztepe’de Tijanic, Altay’da Paixao ve Trabzonspor’da Bakasetas’ın penaltı atışlarında kalesini gole kapattı. Okan Kocuk, böylece, 2014-15’ten bu yana bir Süper Lig sezonunda en fazla penaltı kurtaran kaleciler arasına girdi. Giresunspor file bekçisi Okan Kocuk, kalesine gelen son 24 şutun 20’sini kurtarırken Trabzonspor karşısında ise 8 kaleyi bulan şutta gole izin vermedi.
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