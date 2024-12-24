Hacıosmanoğlu'ndan Kulüpler Birliği kararı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği ile toplantı düzenleyecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği üyeleri ile bir araya gelecek.
YENİ HAKEMLİK SİSTEMİ KONUŞULACAK
TFF'den yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek toplantıda, ikinci yarıda devreye alınması planlanan yeni hakemlik sisteminde kulüplerin rolünü belirlemek adına istişarede bulunulacak.
Toplantıya katılım sağlayacak olan üyelere, değerlendirilen farklı modeller ve yeniden yapılandırılması konusunda önemli bir aşamaya gelinen hakemlik sistemi konusunda bilgi verileceği duyuruldu.
Etiketler: #İbrahim Hacıosmanoğlu #TFF #Kulüpler Birliği
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