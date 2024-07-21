Hacıosmanoğlu’nun TFF Başkanı olduğu seçimdeki bazı ayrıntılar oylara etki etti

Yayınlanma: 21.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.07.2024 - 04:00

Türkiye Futbol Federasyonu’nda genel kurul yapıldı, 1 yıldır süren garip seçim kulisleri nihayet sonlandı. İbrahim Hacıosmanoğlu, at yarışı dünyasının ifadesiyle kafa burun kazandı. İktidarın rüzgârını arkasına alan Mehmet Büyükekşi tepki oylarıyla kaybetti. Bu satırların yazarının, geçen haftaki TFF değerlendirmesinde, “Katılım düşük olursa İbrahim Hacıosmanoğlu kazanabilir” yorumundan yola çıkarsak, ayrıntıda kazandı Hacıosmanoğlu TFF Başkanlığını. O ayrıntının en önemlisi, UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı’nın, Büyükekşi tarafını “İftira, karalama, kumpas” iddiasıyla suçlayıp çekilmesiydi. 120’si ıslak, 140 imzası olan isim çekilince, futbolun muhalefeti Hacıosmanoğlu’nun yanına geçti. Keza adaylıkta adı geçen İsmail Uyanık, Tolga Gani Zengin, Erdal Alkış’ın da tüm destekleri Hacıosmanoğlu’na gitti.

KOÇ’UN SÖZLERİ ETKİLEDİ

Genel kurul günü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Divan Başkanlığı tarafından uyarı aldığı, “Şeref, haysiyet, onuru olan böyle aday olmaz” sözü Büyükekşi’yi bitiren ayrıntıydı. Olağanüstü genel kurul için imza toplayan İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, konuşma yapmak için kürsüye çıktığında Mehmet Büyükekşi’nin salonu terk etmek istemesi, Sarıalioğlu’nun “Dur kaçma” demesi de tepki oylarını konsolide etti. Büyükekşi’nin Yusuf Günay’ı devre dışı bıraktığı anlarda, İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Galatasaray’ın eski başkan yardımcılarından kamu hukukçusu Ural Aküzüm’ü kadrosuna katması, 7 Galatasaray oyunu etkiledi.

ANADOLU VE KARADENİZ ATAĞI

Anadolu futbolunda sevilen isim Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz’ın Doğu ve Güney Doğu Anadolu kulüplerini yanına alması, Adanaspor eski başkanı Bayram Akgül’ün TFF 1 ve Güney’deki kulüplerden, Büyükekşi’ye imza attıkları halde ikna ettiği delegeler, Haluk Ulusoy’un aile dostu ve avukatı Bayram Saral’ın, kararsız gibi duran Karadeniz oyları üzerindeki etkisi ve tarafsız gibi dursa da yine demokrat yurtsever kimliğiyle bilinen Bayram Akgül’ün CHP-İYİ Partili belediye kulüplerinin delegeleri üzerindeki “ağabey” ağırlığı seçimi Hacıosmanoğlu’na getirdi.



GÜMÜŞDAĞ YETMEDİ

Elbette, Servet Yardımcı çekildikten sonra, “Sözümüzün arkasındayız” diyen Kasımpaşa’nın delegeleri Fatih Saraç ve İbrahim Yıldız da etkili oldu 134-129’luk sonuçta. Belki imzalar mahalle ve siyasi baskıdan Büyükekşi’ye gitmiş ama oylar Hacıosmanoğlu’na verilmişti (84-146/134-129). Burada önemli bir nokta Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın futbol dünyası üzerinde artık biten ağırlığı ve 1 sonraki dönemin TFF Başkanı olarak gösterilen Mustafa Eröğüt’ün delege ile temasa geçememesi de seçimin galibini belirledi. Şimdi ne olur? Eğer Hacıosmanoğlu eskiye sünger çeker, kurumsal iletişim bağlamında demeç verir, uzatılan her mikrofona konuşmaz, futbol yönetimini de tarafsız davranmaları şartıyla kurul üyelerine bırakırsa kalıcı olur. Aksi halde futboldaki kaos da seçim kulisi de bitmez.



MHK’DEN İSTİFA KARARI



İbrahim Hacıosmanoğlu’nun TFF Başkanı seçilmesinin ardından Merkez Hakem Kurulu (MHK) istifa etti. MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu ve ekibi, yeni seçilen yönetimin önünü açmak adına hemen istifasını sundu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu’nun da hafta başında istifalarını TFF yönetimine sunması bekleniyor.

‘ARTIK AİLENİN LİDERİYİM’



TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Habertürk TV’den gazeteci Mehmet Ayan’ın “Bugüne kadar hep sert, kavgacı mizacınızla bildik gördük sizi. Bu bagaj sizin önünüze sıkça çıkacak. Ne dersiniz?” sorusuna “Geçmiş orada kaldı. Futbol ailesini kucaklayacağız. Sevgi her şeyin üstesinden gelir. Geçmişte yaptıklarım bir kulüp aidiyetinden kaynaklanmaktaydı. Artık ailenin lideriyim” yanıtını verdi.

