Seçimi İbrahim Hacıosmanoğlu kazanmıştı: İşte TFF yönetiminde olan isimler!

Yayınlanma: 19.07.2024 - 17:30

Güncelleme: 19.07.2024 - 17:30

TFF Başkanlığı’na seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yönetim kurulunda yer alan isimler merak konusu oldu. Peki, Hacıosmanoğlu’nun listesinde kimler yer alıyor, hangi mesleklerle uğraşıyorlar, özgeçmişleri nasıl?

Hacıosmanoğlu’nun Yönetim Kurulu Asil Üye listesinde yer alan isimler şöyle:

Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cander, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Bilal AslanMecnun Otyakmaz, Sivasspor’un başkanı ve Sivasspor’u ilk defa Süper Lig’e çıkaran başkan unvanın sahibi.

Bayram Saral İstanbulspor’da Başkan Yardımcısı, ‘Saral Hukuk Bürosu’nun kurucu ortağıdır. Şirketler hukuk uzmanıdır.

Prof. Zehra Neşe Kavak tıp profesörü ve akademisyendir. Akademic Hospital'ın başkanıdır.

Lale Cander, işkadını olarak FOX TV imtiyaz sahibiydi. Halen DEİK İtalya İş Konseyi Başkanı, Türk Pirelli Yönetim kurulu başkanı, İstanbul park F 1 ihalesini alan şirketin de sahibidir.

Fuat Gökdaş avukat, Trabzonspor eski yöneticisidir. Hacıosmanoğlu'nun yakın çevresinde yer almaktadır.

Cengiz Gökay, yatırım şirketlerinden TRinvest A.Ş’in yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. 1988 yılında Sivas’ta doğan ve Mimarlık Fakültesi’nden mezun olan Gökay, yakın geçmişte MKE Ankaragücü’nün yönetim kurulunda yer almıştı.

Zafer Bahadır Saraç, ticaretle uğraşmakta ve başta sigorta sektörü olmak üzere faaliyet göstermekte.

Mevlüt Aktan, iş insanı, Manisa Futbol Kulübü Başkanlığı yaptı.

Bayram Akgül iş insanı, uzun zaman Adanaspor Başkanlığı yaptı.

Hasan Surözü Adanaspor asbaşkanı, İstanbul 3. Havalimanında ve New York'ta gıda ve muhtelif işletmelerin sahibidir.

Ceyhun Kazancı, Boğaziçi Üniversitesi mezunu; Passolig eski CEO'su ve Beşiktaş'ta CEO ve sportif direktörlük görevi yapmıştır. Cemil Kazancı’nın kuzenidir.

Ural Aküzüm hukukçu ve iş insanıdır, Galatasaray'da 10 yılı aşkın yöneticilik yaptı. Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi ve Tenis Federasyonu yönetim kurulu üyesi oldu.

Mustafa Temel Bozbağ, Giresunspor eski başkanıdır.