Üç temsilcimiz gruplarda: İşte UEFA ülke puan sıralamasındaki son durum

Yayınlanma: 01.09.2023 - 09:38

Güncelleme: 01.09.2023 - 09:38

Ülke puan sıralamasındaki yükselişimiz sürüyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın gruplara kalması sonrasında; UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe de gruplara kaldı.

Adana Demirspor ise penaltı atışları sonucunda Genk'e mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Alınan sonuçlar sonrasında UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Temsilcimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 32.600 oldu.

İSKOÇYA'DAN BÜYÜK MÜJDE

Ülke puanında geçtiğimiz hafta geçtiğimiz İskoçya'nın 5 temsilcisinden 2'si elenerek Avrupa'ya veda etti. İskoçya'dan Celtic, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek. Glasgow Rangers ise UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Diğer taraftan Hibernian, Hearts UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne play-off turunda veda etti.

Aberdeen ise UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda etti ancak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek. İskoçya'dan 3 temsilci kaldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 89.178

2- İspanya: 75.989

3- İtalya: 71.712

4- Almanya: 69.767

5- Hollanda: 55.100

6- Fransa: 52.331

7- Portekiz: 48.316

8- Belçika: 38.600

9- TÜRKİYE: 32.600

10- İskoçya: 31.650

11- Avusturya: 30.000

12- İsviçre: 29.775

13- Sırbistan: 27.375

14: Danimarka: 26.950

15: Norveç: 26.625