Üç temsilcimiz gruplarda: İşte UEFA ülke puan sıralamasındaki son durum
Temsilcilerimizden Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gruplara kaldı. Adana Demirspor ise Avrupa macerasına veda etti. Alınan son sonuçlar sonrası Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki yükselişi sürdü.
Ülke puan sıralamasındaki yükselişimiz sürüyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın gruplara kalması sonrasında; UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe de gruplara kaldı.
Adana Demirspor ise penaltı atışları sonucunda Genk'e mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Alınan sonuçlar sonrasında UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.
TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?
Temsilcimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 32.600 oldu.
İSKOÇYA'DAN BÜYÜK MÜJDE
Ülke puanında geçtiğimiz hafta geçtiğimiz İskoçya'nın 5 temsilcisinden 2'si elenerek Avrupa'ya veda etti. İskoçya'dan Celtic, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek. Glasgow Rangers ise UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.
Diğer taraftan Hibernian, Hearts UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne play-off turunda veda etti.
Aberdeen ise UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda etti ancak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek. İskoçya'dan 3 temsilci kaldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ
Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
1- İngiltere: 89.178
2- İspanya: 75.989
3- İtalya: 71.712
4- Almanya: 69.767
5- Hollanda: 55.100
6- Fransa: 52.331
7- Portekiz: 48.316
8- Belçika: 38.600
9- TÜRKİYE: 32.600
10- İskoçya: 31.650
11- Avusturya: 30.000
12- İsviçre: 29.775
13- Sırbistan: 27.375
14: Danimarka: 26.950
15: Norveç: 26.625
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Hakemlik yerine işverenin noterliği yapıldı'
- İşte meslek meslek memur maaşları...
- Memurun zam oranı belli oldu
- Koronavirüste yeni varyant. Kapanmalar mı geliyor?
- Birlikte oldukları iddia ediliyordu: Cevap geldi!
- Cildi, Çin'de incelenecek: 'Şaşkınım'
- Bir mafya üyesi anlatıyor...
- Merkez Bankası'ndan 10 puanlık faiz artışı
- Mehmet Şimşek'ten 'kura müdahale' açıklaması
- Marmara için sağanak alarmı