Haftayı galibiyet alamadan kapattık: UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

Yayınlanma: 04.10.2024 - 10:07

Güncelleme: 04.10.2024 - 10:07

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları heyecanı geride kaldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 2'nci haftasında RFS ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, rakibi karşısında 2-0'lık üstünlüğü yakaladı ancak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ EVİNDE MAĞLUP

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2'nci haftasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'ndaki müsabaka konuk Eintracht Frankfurt'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

FENERBAHÇE DEPLASMANDAN 1 PUANLA DÖNDÜ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2'nci haftasında Twente'ye konuk oldu. Twente ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

İŞTE ÜLKE PUANINDA SON DURUM

Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu. Alınacak her galibiyet ve her puanın oldukça önemli haftayı temsilcilerimiz 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle tamamladı ve 400 puan alabildi. Türkiye'nin puanına Fenerbahçe ve Galatasaray'ın beraberlikleri katkıda bulundu.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:

1- İngiltere 92.160

2- İtalya 81.231

3- İspanya 75.703

4- Almanya 74.035

5- Fransa 61.379

6- Hollanda 56.566

7- Portekiz 52.616

8- Belçika 46.000

9- Çekya 40.450

10- TÜRKİYE 37.300

11- Norveç 32.250

12- Avusturya 31.000

13- İsrail 30.625

14- Danimarka 30.075

15- Yunanistan 30.000