Haftayı galibiyet alamadan kapattık: UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray beraberlikle, Beşiktaş ise mağlubiyetle haftayı kapattı. Başakşehir ise Konferans Ligi'ndeki ilk maçında yenildi. Alınan sonuçların ardından UEFA Ülke puanı güncellendi.

Haftayı galibiyet alamadan kapattık: UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2024 - 10:07

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları heyecanı geride kaldı. 

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 2'nci haftasında RFS ile karşı karşıya geldi. 

Sarı-kırmızılılar, rakibi karşısında 2-0'lık üstünlüğü yakaladı ancak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ EVİNDE MAĞLUP 

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2'nci haftasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. 

Tüpraş Stadyumu'ndaki müsabaka konuk Eintracht Frankfurt'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

FENERBAHÇE DEPLASMANDAN 1 PUANLA DÖNDÜ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2'nci haftasında Twente'ye konuk oldu. Twente ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

İŞTE ÜLKE PUANINDA SON DURUM

Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu. Alınacak her galibiyet ve her puanın oldukça önemli haftayı temsilcilerimiz 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle tamamladı ve 400 puan alabildi. Türkiye'nin puanına Fenerbahçe ve Galatasaray'ın beraberlikleri katkıda bulundu.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:

1- İngiltere 92.160

2- İtalya 81.231

3- İspanya 75.703

4- Almanya 74.035

5- Fransa 61.379

6- Hollanda 56.566

7- Portekiz 52.616

8- Belçika 46.000

9- Çekya 40.450

10- TÜRKİYE 37.300

11- Norveç 32.250

12- Avusturya 31.000

13- İsrail 30.625

14- Danimarka 30.075

15- Yunanistan 30.000


Etiketler: #ülke puanı sıralaması #uefa avrupa ligi #UEFA Konferans Ligi

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