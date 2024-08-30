Sıralamada Norveç tehlikesi: İşte ülke puanında son durum!

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu sona erdi. Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş Avrupa Ligi'nde yoluna devam ederken Başakşehir, Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek. Trabzonspor ise St. Gallen'e mağlup olarak Konferans Ligi'ne veda etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2024 - 10:36
Sıralamada Norveç tehlikesi: İşte ülke puanında son durum!
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Avrupa'da mücadele eden Türk takımları haftayı iki galibiyetle kapattı ve 4 takımla Avrupa kupalarında devam etme hakkı kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Trabzonspor ise 1-1 sona eren karşılaşmada St. Gallen'e penaltılarda mağlup olarak UEFA Konferans Ligi'ne veda etti.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Lugano'yu 5-1 mağlup ederek lig etabına katılmaya hak kazandı. Başakşehir ise St. Patrick's'i 2-0 ile geçerek Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM

1- İngiltere - 89.303

2-İtalya - 79.168

3- İspanya - 74.132

4-Almanya - 71.785

5- Fransa - 58.236

6- Hollanda - 54.733

7- Portekiz - 49.916

8- Belçika - 44.200

9- Çekya - 38.650

10- Türkiye - 36.100

11- Norveç - 31.500

ÜLKE PUANINDA NORVEÇ TEHLİKESİ

Yeni sezonda Norveç 2 takımla Avrupa kupalarında yoluna devam ediyor. 2024-2025 sezonunda Norveç takımları 3.625 puan toplarken genel puanını 31.500 yaptı ve Türkiye’ye bir adım daha yaklaştı.


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