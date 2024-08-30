Sıralamada Norveç tehlikesi: İşte ülke puanında son durum!

Yayınlanma: 30.08.2024 - 10:36

Güncelleme: 30.08.2024 - 12:01

Avrupa'da mücadele eden Türk takımları haftayı iki galibiyetle kapattı ve 4 takımla Avrupa kupalarında devam etme hakkı kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Trabzonspor ise 1-1 sona eren karşılaşmada St. Gallen'e penaltılarda mağlup olarak UEFA Konferans Ligi'ne veda etti.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Lugano'yu 5-1 mağlup ederek lig etabına katılmaya hak kazandı. Başakşehir ise St. Patrick's'i 2-0 ile geçerek Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM

1- İngiltere - 89.303

2-İtalya - 79.168

3- İspanya - 74.132

4-Almanya - 71.785

5- Fransa - 58.236

6- Hollanda - 54.733

7- Portekiz - 49.916

8- Belçika - 44.200

9- Çekya - 38.650

10- Türkiye - 36.100

11- Norveç - 31.500

ÜLKE PUANINDA NORVEÇ TEHLİKESİ

Yeni sezonda Norveç 2 takımla Avrupa kupalarında yoluna devam ediyor. 2024-2025 sezonunda Norveç takımları 3.625 puan toplarken genel puanını 31.500 yaptı ve Türkiye’ye bir adım daha yaklaştı.