Rakibimiz hata yapmadı: İşte UEFA ülke puanında son durum!

Yayınlanma: 15.08.2024 - 23:02

Güncelleme: 15.08.2024 - 23:02

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Rapid Wien'e 2-0 mağlup oldu. Bordo mavili ekip, yoluna Konferans Ligi play off turundan devam edecek. Diğer temsilcimiz Başakşehir ise Iberia'yı 2-0 mağlup ederek turladı. Bu sonuçlarından ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

BİR BASAMAK GERİLEMİŞTİK

2023-2024 sezonunu 9. basamakta tamamlayan Türkiye, yeni sezonda 1 basamak geriye gitti. Çek Cumhuriyeti takımları aldıkları sonuçlarla beraber ülke puanına 2.800 puanlık katkı yaptı.

Başakşehir, Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin aldığı sonuçların ardından ülke puanı 2024-2025 sezonunda 1.700 puan artış gösterdi.

Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında topladığı 35.300 puanla 10. sırada bulunuyor. Çek Cumhuriyeti ise 9. basamakta.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere - 89.160

2-İtalya - 79.106

3- İspanya - 73.989

4-Almanya - 71.660

5- Fransa - 57.950

6- Hollanda - 54.566

7- Portekiz - 49.516

8- Belçika - 43.400

9- Çek Cumhuriyeti - 36.350

10- Türkiye - 35.300