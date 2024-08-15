Rakibimiz hata yapmadı: İşte UEFA ülke puanında son durum!
Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizden Trabzonspor, Rapid Wien karşısında 2-0 kaybederek UEFA Avrupa Ligine veda ederken, Başakşehir rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı ve adını Konferans Ligi play off turuna yazdırdı. Bu sonuçların ardından ülke puanı da güncellendi.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Rapid Wien'e 2-0 mağlup oldu. Bordo mavili ekip, yoluna Konferans Ligi play off turundan devam edecek. Diğer temsilcimiz Başakşehir ise Iberia'yı 2-0 mağlup ederek turladı. Bu sonuçlarından ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.
BİR BASAMAK GERİLEMİŞTİK
2023-2024 sezonunu 9. basamakta tamamlayan Türkiye, yeni sezonda 1 basamak geriye gitti. Çek Cumhuriyeti takımları aldıkları sonuçlarla beraber ülke puanına 2.800 puanlık katkı yaptı.
Başakşehir, Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin aldığı sonuçların ardından ülke puanı 2024-2025 sezonunda 1.700 puan artış gösterdi.
Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında topladığı 35.300 puanla 10. sırada bulunuyor. Çek Cumhuriyeti ise 9. basamakta.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
1- İngiltere - 89.160
2-İtalya - 79.106
3- İspanya - 73.989
4-Almanya - 71.660
5- Fransa - 57.950
6- Hollanda - 54.566
7- Portekiz - 49.516
8- Belçika - 43.400
9- Çek Cumhuriyeti - 36.350
10- Türkiye - 35.300
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