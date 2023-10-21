Hakan attı, Inter kazandı!
Serie A'nın 9. haftasında Inter, deplasmanda Torino'yu 3-0 yendi.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 9. haftasında Inter, deplasmanda Torino'yu 3-0 mağlup etti.
Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Inter'in golleri, 59. dakikada Marcus Thuram, 67. dakikada Arjantinli golcü Lautaro Martinez ve 90+5'te penaltıdan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'dan geldi.
Bu maçtan aldığı galibiyetle puanını 22'e çıkaran Inter, maç fazlasıyla zirvede yer aldı. Torino ise 9 puanda kaldı.
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