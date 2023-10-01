Lautaro Martinez'den dört dörtlük şov... Inter deplasmanda çok rahat!

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Salernitana'yı 4-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2023 - 09:48
Lautaro Martinez'den dört dörtlük şov... Inter deplasmanda çok rahat!
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İtalya Serie A'nın 7. haftasında Paulo Sousa ekibi Salernitana ile Simone Inzaghi'nin yönetimindeki Inter karşı karşıya geldi.

Arechi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Inter 4-0 kazanırken 4 gol de Arjantinli yıldız Lautaro Martinez'den geldi.

HAKAN ÇALHANOĞLU İLK 11'DE BAŞLADI

Martinez gollerini 62, 77, 85 ve 89. dakikalarda kaydederken 85. dakikadaki 3. gol penaltı vuruşu sonrası geldi.

Inter'de forma giyen A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçın 54. dakikasında yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

Bu sonuçla birlikte 18 puana ulaşan Inter liderliğini sürdürürken, Salernitana 3 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Inter evinde Bologna'yı ağırlarken, Salernitana deplasmanda Monza'ya konuk olacak.


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