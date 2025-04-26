Yayınlanma: 26.04.2025 - 13:16

Güncelleme: 26.04.2025 - 13:16

İSBAK Eski Yönetim Kurulu Üyesi Melih Geçek, bu sabah düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı. Peki, Melih Geçek kimdir? İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek neden gözaltına alındı?

MELİH GEÇEK KİMDİR?

1981 yılında İstanbul’da doğan Melih Geçek, 2003 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi İngilizce Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. 2022 yılında Anadolu Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nü tamamlayan Geçek, 2023’te Nişantaşı Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı.

MELİH GEÇEK'İN KARİYERİ

2001-2009 yılları arasında çeşitli şirketlere bilişim danışmanlığı hizmeti veren Geçek, 12 ülkede 60 kamu kurumunda Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve Asya Kalkınma Bankası destekli Dijital Dönüşüm ve Akıllı Şehir projelerinde danışmanlık ve proje yöneticiliği yaptı. 2009 yılında bilişim danışmanlık şirketini kurmuş, bulut teknolojileri alanında birçok şirkete eğitim vermiş ve 500’den fazla şirketi bulut teknolojileriyle tanıştırmıştır.

2019 yılında İBB Başkan Danışmanlığı ve İBB Teknoloji Koordinatörlüğü görevlerini üstlendi.İBB, İSKİ, İETT ve iştiraklerinin teknoloji projelerini geliştirdiği İBB Teknoloji Masası’nın kurulmasında ve yönetiminde önemli rol aldı.

MELİH GEÇEK EVLİ Mİ?

Ekim 2024 itibarıyla İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü olarak atanan Melih Geçek, bir çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

MELİH GEÇEK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.