Yayınlanma: 26.04.2025 - 13:11

Güncelleme: 26.04.2025 - 13:11

İSKİ Çevre Denetim Daire Başkanı Adem Şanlısoy, bu sabah düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı. Peki, Adem Şanlısoy kimdir? İSKİ Çevre Denetim Daire Başkanı Adem Şanlısoy neden gözaltına alındı?

ADEM ŞANLISOY KİMDİR?

1969 yılında, Denizli’nin Çardak İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Denizli’de tamamladı.

1990 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldu.

1998-2001 yılları arasında İTÜ Fen Bilimleri Ana Bilim Dalı, Şehir Planlama Programında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. “İstanbul’un Su Havzalarında Yaşanan Sorunlar, Nedenleri ve Çözüm Önerileri” konulu Yüksek Lisans tezini hazırladı.

2013-2017 arasında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu.

ADEM ŞANLISOY'UN KARİYERİ

1993-1995 yılları arası özel şehir planlama bürosunda, 1995-1998 yılları arasında Bağcılar Belediyesi Planlama Müdürlüğünde şehir plancısı olarak çalıştı.

1998 yılında İSKİ’de göreve başladı. 2001 yılına kadar, Havza Koruma Müdürlüğünde şehir plancısı olarak, 2001-2005 yılları arasında, Havza Planlama Şefi olarak, 2005-2017 yılları arasında Havza Koruma Şube Müdürü olarak görev yaptı.

2017-2019 yılları arasında “Melen Havzası Çevre Koruma Projesi Kapsamında Müteferrik Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanal İnşaatı” işinde Kontrol Amiri olarak çalıştı.

2019 yılı Ekim ayında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı görevine atandı.

Adem ŞANLISOY iyi derecede İngilizce ve Arapça biliyor.

ADEM ŞANLISOY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.