Hakan Çalhanoğlu aday olmuştu: İspanyol basınından flaş Ballon d'Or iddiası!

France Football dergisi tarafından 1956 yılından itibaren düzenlenen Ballon d’Or ödül töreni için geri sayım başladı. İspanyollardan, Hakan Çalhanoğlu'nun da aday olduğu 2024'teki ödülün kazananı için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Hakan Çalhanoğlu aday olmuştu: İspanyol basınından flaş Ballon d'Or iddiası!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2024 - 15:29

Inter ile başarılı bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu, Ballon d’Or 2024'e aday olmuştu. Avrupa'da yılın en iyi futbolcusuna verilen ödül ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulunuldu.

ÖDÜLÜ VINICIUS JR. KAZANACAK İDDİASI

Marca'da yer alan habere göre; Ballon d’Or'u bu yıl kazanan isim Vinicius Jr. olacak. İddiaya göre, Real Madrid'in yıldızına ödülü kazandığı söylendi. Vinicius Jr. 2023-2024 sezonunda Real Madrid ile La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

35 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Vinicius Junior geçen sezon Real Madrid formasıyla 39 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 24 gol ve 11 asistlik skor katkısı verdi.


Etiketler: #hakan çalhanoğlu #ballon d'Or #Vinicius Jr.

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