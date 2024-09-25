Hakan Çalhanoğlu aday olmuştu: Neymar, Ballon d'Or favorisini açıkladı!

Yayınlanma: 25.09.2024 - 10:13

Güncelleme: 25.09.2024 - 10:13

Brezilyalı yıldız Neymar, 2024 yılı Ballon d'Or'un vatandaşı Vinicius Jr'a verilmesi gerektiğini söyledi.

Ülkesinin televizyon kanallarından Band Sports'a konuşan yıldız oyuncu, ödülü Vinicius Jr'ın hak ettiğini söylerken "Elbette bu yıl Ballon d'Or'u kazanması için onu destekleyeceğim. Bana göre, ödül için ondan daha iyi bir aday yok. O, bunu hak eden bir adam çünkü o bir savaşçı. Hayatı boyunca çok acı çekerek tüm beklentileri ve eleştirileri aştı. Herkesin idolü oldu" diye konuştu.

Vinicius Jr. 2023-2024 sezonunda Real Madrid ile İspanya LaLiga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşarken, çıktığı 39 mnaçta 24 gol ve 11 asist kaydetmişti.

Fransa'da gerçekleşecek Ballon d'Or ödül töreni bu yıl 28 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek.

HAKAN ÇALHANOĞLU DA ADAYLAR ARASINDA

Öte yandan 2024 yılı Ballon d'Or ödülü adayları arasında Hakan Çalhanoğlu da yer alıyor.

Milli yıldız, geçen sezon liderlik yaptığı Inter'le İtalya Serie A ve İtalya Süper Kupa zaferi yaşarken, çıktığı 40 maçta 15 gol ve 3 asist kaydetmişti.

2003 yılından beri ilk kez Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, bu yılki Altın Top adayları arasında yer almadı. Galatasaray'ın Napoli kiraladığı Victor Osimhen de geçen yıl listede yer alırken bu yıl adaylar arasında bulunmuyor.

Lionel Messi, Ballon d'Or'u 8 kez kazanarak bu ödülü en çok alan oyuncu olurken en yakın takipçisi Ronaldo ise bu ödülü 5 kez kazanmıştı.