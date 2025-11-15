Hakan Çalhanoğlu play-off öncesi tehlikeye dikkat çekti: 'Hocayla bunu konuşacağız'

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, Bulgaristan'ı 2-0 yendi. A Milli Takım, Dünya Kupası için play-off oynama hakkı kazandı.

Maçın ardından Milli Takım oyuncuları mücadeleyi değerlendirdi.

Kenan Yıldız maçın ardından; "Harika maç çıkardık. Galibiyet için mutluyum. Zemin zaman zaman kayganlaştı zordu belki ama önemli olan 3 puandı. 2 gol atabilirdim bugün gol bulamadığım için özür diliyorum. Umarım gelecek maçta gol bulurum. Bir sonraki maçta en iyisini yapmaya çalışacağım" dedi.

Genç oyuncu İspanya yorumunda; "İnşallah İspanya'ya karşı iyi oynayacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Dünyadaki en iyi milli takım şu anda onlar" sözlerini sarf etti.

Hakan Çalhanoğlu ise maçın ardından; "Bursa taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Ben bunu İtalya'da görmedim. Kurtlar Vadisi müziğinde tüylerim diken diken oldu. Herkes burada 4-0,5-0 bekliyordu ama biz maçın zor geçeceğini biliyorduk. Sarı kart riski var, hocayla birazdan içeride konuşuruz. Play-off'ta yer almak istiyoruz sahada, o yüzden riske girmemek lazım" dedi.

Kaptan Çalhanoğlu sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Her ağır mağlubiyet insanı daha hırslı yapar. İspanya'nın favori olduğunu biliyorduk zaten. Kabullenmemiz gerekiyor o zaman olmadı.

Uğurcan Çakır ise maçın ardından; "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Maça gelirsek 30 dakika fena oynamadık. 2-0, 3-0 kazanmak istedik. 90 dakika boyunca kontrol aslında elimizdeydi ama Bulgaristan iyi maç çıkardı. Takım arkadaşlarımız bu galibiyeti hak etti. Ülkemizin tekrardan başı sağ olsun" dedi.

İspanya maçı için ise; "İddiamız olmasa da motivasyonumuz büyük. O ağır yenilgi bizi kendimize getirdi. Grupta zaten hedefimiz 2. olmaktı. Gerçekçi olmak lazım. İnşallah İspanya'ya karşı da karakter koyup ilk maçın derslerinden yararlanıp ülkemizi mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.