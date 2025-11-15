Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hakan Çalhanoğlu play-off öncesi tehlikeye dikkat çekti: 'Hocayla bunu konuşacağız'

Hakan Çalhanoğlu play-off öncesi tehlikeye dikkat çekti: 'Hocayla bunu konuşacağız'

15.11.2025 22:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Hakan Çalhanoğlu play-off öncesi tehlikeye dikkat çekti: 'Hocayla bunu konuşacağız'

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, Bulgaristan'ı konuk etti. Milli Takım oyuncuları 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Hakan Çalhanoğlu, play-off maçlarında sarı kart cezası tehlikesine dikkat çekti.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, Bulgaristan'ı 2-0 yendi. A Milli Takım, Dünya Kupası için play-off oynama hakkı kazandı.

Maçın ardından Milli Takım oyuncuları mücadeleyi değerlendirdi. 

Kenan Yıldız maçın ardından; "Harika maç çıkardık. Galibiyet için mutluyum. Zemin zaman zaman kayganlaştı zordu belki ama önemli olan 3 puandı. 2 gol atabilirdim bugün gol bulamadığım için özür diliyorum. Umarım gelecek maçta gol bulurum. Bir sonraki maçta en iyisini yapmaya çalışacağım" dedi. 

Genç oyuncu İspanya yorumunda; "İnşallah İspanya'ya karşı iyi oynayacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Dünyadaki en iyi milli takım şu anda onlar" sözlerini sarf etti. 

Hakan Çalhanoğlu ise maçın ardından; "Bursa taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Ben bunu İtalya'da görmedim. Kurtlar Vadisi müziğinde tüylerim diken diken oldu. Herkes burada 4-0,5-0 bekliyordu ama biz maçın zor geçeceğini biliyorduk. Sarı kart riski var, hocayla birazdan içeride konuşuruz. Play-off'ta yer almak istiyoruz sahada, o yüzden riske girmemek lazım" dedi. 

Kaptan Çalhanoğlu sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Her ağır mağlubiyet insanı daha hırslı yapar. İspanya'nın favori olduğunu biliyorduk zaten. Kabullenmemiz gerekiyor o zaman olmadı. 

Uğurcan Çakır ise maçın ardından; "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Maça gelirsek 30 dakika fena oynamadık. 2-0, 3-0 kazanmak istedik. 90 dakika boyunca kontrol aslında elimizdeydi ama Bulgaristan iyi maç çıkardı. Takım arkadaşlarımız bu galibiyeti hak etti. Ülkemizin tekrardan başı sağ olsun" dedi. 

İspanya maçı için ise; "İddiamız olmasa da motivasyonumuz büyük. O ağır yenilgi bizi kendimize getirdi. Grupta zaten hedefimiz 2. olmaktı. Gerçekçi olmak lazım. İnşallah İspanya'ya karşı da karakter koyup ilk maçın derslerinden yararlanıp ülkemizi mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. 

İlgili Konular: #hakan çalhanoğlu #Vincenzo Montella #A Milli Takım

İlgili Haberler

İsmail Yüksek, İspanya maçında cezalı duruma düştü!
İsmail Yüksek, İspanya maçında cezalı duruma düştü! Bulgaristan maçında sarı kart gören İsmail Yüksek, İspanya maçında cezalı duruma düştü.
Play Off biletini garantilemiştik... Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
Play Off biletini garantilemiştik... Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır? Dünya Kupası Avrupa elemelerinde A Milli Takım, Bulgaristan'ı yenerek play-off oynama hakkı kazandı. Peki Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl katılabilir?
A Milli Takım'a sakatlık şoku: Kaan Ayhan oyuna devam edemedi!
A Milli Takım'a sakatlık şoku: Kaan Ayhan oyuna devam edemedi! A Milli Takım'ın Bulgaristan'ı konuk ettiği maçta ikinci yarı oyuna giren Kaan Ayhan sakatlandı. Milli futbolcu yerini Atakan Karazor'a bıraktı.