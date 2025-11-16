Cumhuriyet Gazetesi Logo
Milli takımda Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber!

16.11.2025 15:45:00
Cumhuriyet Spor
A Milli Futbol Takımı, salı günü deplasmanda İspanya ile oynayacağı maç öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle Hakan Çalhanoğlu'nun kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan'ın ardından İspanya ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi aday kadroda değişiklik yaşandı.

A Milli Takım'da sakatlığı bulunan kaptan Hakan Çalhanoğlu, aday kadrodan çıkartıldı. Ümit Milli Takım'dan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek ise kadroya dahil edildi.

Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan ile oynanan maçta penaltıdan takımın ilk golünü atmıştı.

Milli takımdan yapılan açıklama şu şekilde:

"2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off aşamasına yükselen A Millî Takımımızda, deplasmanda İspanya ile oynanacak E Grubu'ndaki son maç öncesinde aday kadroda bazı değişiklikler yapıldı.

Hakan Çalhanoğlu dün akşam Bulgaristan ile oynanan karşılaşmada sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, Ümit Millî Takımımızdan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek ise A Millî Takım aday kadrosuna dahil edildi."

