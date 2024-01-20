Hakan Çalhanoğlu attı, Inter finalde Napoli'nin rakibi oldu!
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Süper Kupası yarı finalinde karşılaştığı Lazio'yu 3-0 mağlup ederek finalde Napoli'nin rakibi oldu.
İtalya Süper Kupası yarı final karşılaşmasında Inter, Suudi Arabistan'da oynanan maçta Lazio'yu 3-0 mağlup etti ve finalde Napoli'nin rakibi oldu.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Marcus Thuram, 50. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 87. dakikada Davide Frattesi kaydetti.
Napoli ile Inter arasındaki final karşılaşması 22 Ocak Pazartesi günü oynanacak.
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