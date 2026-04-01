Cumhuriyet Gazetesi Logo
Uğurcan Çakır'dan Dünya Kupası açıklaması: 'Ülkemizi gururlandırdık'

Uğurcan Çakır'dan Dünya Kupası açıklaması: 'Ülkemizi gururlandırdık'

1.04.2026 00:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Uğurcan Çakır'dan Dünya Kupası açıklaması: 'Ülkemizi gururlandırdık'

A Milli Futbol Takımı'nın file bekçisi Uğurcan Çakır, 1-0 kazandıkları Kosova maçının ardından görüşlerini aktardı.

A Milli Takım'ın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Kosova maçı sonrası duygularını paylaştı.

Karşılaşmanın ardından büyük bir gurur yaşadıklarını dile getiren Uğurcan Çakır, "Ben çok mutluyum ve gururluyum. Takım harikaydı, çok iyiydi. 24 yıl sonra Dünya Kupası'ndayız, 2002'de 6 yaşındaydım. Ülkemi temsil edecek olmak bana gurur veriyor" ifadelerini kullandı. 

"DAHA FAZLASINI YAPMAK İSTİYORUZ" 

Mücadelenin zorluğuna ve saha koşullarına dikkat çeken milli kaleci, "Zor bir maçtı, neticesinde final, tek maç. Sahanın şartları… 10-15 dakika dolu yağdı. Teknik oyuncularımız var, ağır zemin vardı, Kosova da zemini ıslatmamıştı ama Allah yağmur yağdırdı" dedi.

Takımın karakterine vurgu yapan Uğurcan, "Ülkemizi gururlandırdık. Çok mutluyuz. Takım arkadaşlarım çok karakterli. Dünya Kupası'nda da inşallah ülkemizi gururlandıracağız. Euro'dan fazlasını yapmak istiyoruz" sözlerini sarf etti.

"TÜM ÜLKEMİZİ ÇOK SEVİYORUM"

Türk halkına teşekkür eden tecrübeli kaleci, "Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Onları gururlandırdıysak ne mutlu bize. Dünyadaki en önemli şey aile ve bayrak. Elimizden gelen her şeyi yapacağız orada. Renk ve takım ayırmaksızın tüm ülkemizi çok seviyorum" diyerek açıklamalarını tamamladı.

İlgili Konular: #türkiye #Dünya Kupası #uğurcan çakır

