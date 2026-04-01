Orkun Kökçü'den milli takım sözleri: 'Biz bir aileyiz'

A Milli Futbol Takımı'nın yıldız orta sahası Orkun Kökçü, Kosova maçı sonrası duygularını paylaştı.

Dünya Kupası'na katılmanın kendileri için büyük anlam taşıdığını belirten Orkun Kökçü, "Çok mutluyuz. Bu büyük bir hedefimizdi. Son Dünya Kupası'na katıldığımızda ben henüz 1 yaşımdaydım. Hep hikayeleri duyuyorduk. Eski videoları izliyorduk. Takım olarak hedefimiz, yaşayamadığımız Dünya Kupaları... Şu anki genç nesle yaşatmak, örnek olmak istedik. Onların gururları olmak istedik. Başardık" ifadelerini kullandı.

"BİZ BİR AİLEYİZ"

Takım içindeki birlik ve beraberliğe dikkat çeken milli futbolcu, "Herkes çok iyi mücadele etti. Herkes elinden geleni yaptı. Herkes bunu dedi galiba ama biz bir aileyiz. Herkes zamanı geldiğinde elinden geleni yapıyor; maçlarda olsun, oynamadığında olsun. Biz bir aileyiz. Çok mutluyuz. Biraz rahatladık. Önümüzde Dünya Kupası var, ona hazırlanacağız" dedi.

Gençlere örnek olmayı önemsediklerini vurgulayan Kökçü, "Genç nesle, çocuklara bir örnek olmak, hayallerin arkasında koşmaya örnek olmak istedik. Bunu başardık. Çok mutluyuz. Dünya Kupası'na odaklanacağız. Çok iyi iş çıkarmak istiyoruz, Avrupa Şampiyonası'ndaki gibi..." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.