Hakan ilki yaşadı, dev maçta beraberlik çıktı

İtalya Serie A'da Inter ile Napoli, 1-1 berabere kaldı. Inter'in golü Hakan Çalhanoğlu'ndan gelirken milli futbolcu ayrıca Inter kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı.

Hakan ilki yaşadı, dev maçta beraberlik çıktı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2024 - 11:24

İtalya Serie A'nın 12. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Inter ile Napoli, karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'daki mücadele 1-1 sona erdi.

Napoli, 23. dakikada Scott McTominay ile öne geçti. Inter, bu gole 43. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile cevap verdi.

KARİYERİNDE İLK KEZ PENALTI KAÇIRDI

Inter'in ilk golünü atan Hakan Çalhanoğlu, 74'te ise İtalyan ekibinde ilk kez penaltı kaçırdı. Hakan Çalhanoğlu'nun penaltısı direkten geri döndü.

Inter'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 82 dakika sahada kaldı ve bu dakikada yerini Piotr Zielinski'ye bıraktı.

Bu sonucun ardından Inter 25, Napoli 26 puana yükseldi.

Inter, milli aranın ardından Hellas Verona deplasmanına gidecek. Napoli, sahasında Roma'yı ağırlayacak.


Etiketler: #inter #napoli #İtalya Serie A

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