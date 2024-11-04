Inter'i VAR kurtardı: Lider Napoli'yi takip etti!

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. haftasında kendi sahasında ağırladığı Venezia'yı 1-0 mağlup etti.

Inter'i VAR kurtardı: Lider Napoli'yi takip etti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.11.2024 - 11:20

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Simone Inzaghi'nin ekibi Inter evinde Eusebio Di Francesco'nun yönetimindeki Venezia'yı 1-0 mağlup etti.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan maçta Inter'e galibiyeti getiren golü 65. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

Inter'de sakatlığını atlatan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın 70. dakikasında Nicolo Barella'nın yerine oyuna dahil oldu.

GOLE VAR ENGELİ

Venezia'nın 90+8'de bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte 24 puana yükselen Inter, lider Napoli ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Venezia ise 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Inter evinde Napoli ile karşılaşırken, Venezia sahasında Parma ile karşılaşacak.


Etiketler: #hakan çalhanoğlu #inter #Venezia #İtalya Serie A

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