Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a gönderme: 'Eskiden yeni olmaz'

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi, Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneğini ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, "İnşallah güzel bir seçim olacak. Eskiden yeni olmaz değişmeyen tek şey değişimdir, biz değişimin öncüsüyüz" dedi.

Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneğini ziyaret eden Hakan Safi, kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi.

Kulüp üyeleri veya taraftarlar için farklı projeler üreteceğini anlatan Safi, sosyal ve kültürel çalışmalara ağırlık vermek istediğini ifade etti.

Yoğun seçim çalışması yaptığını aktaran Safi, "Fenerbahçe'nin neferiyiz ve hizmetkarıyız. Kimse takımın sahibi değildir, Fenerbahçe'nin sahibi sizlersiniz. Seçimde sandıklara sahip çıkıp Fenerbahçe'yi tekrar Fenerbahçelilere emanet edeceğiz" diye konuştu.

'ESKİDEN YENİ OLMAZ'

"Koltuklar emanettir, camiadan alacağımız teveccüh ile buraları sizlerle yönetmeye talip olacağız" ifadesini kullanan Safi, "İnşallah çıktığımız bu yolda rabbim bizleri utandırmasın. İnşallah güzel bir seçim olacak. Eskiden yeni olmaz, değişmeyen tek şey değişimdir, biz değişimin öncüsüyüz. Fenerbahçe bir kulüptür bu takıma gelen başkanlar başarılı olmak zorundadır. Fenerbahçe'nin genlerinde ve özünde şampiyonluklar vardır. Dün ile yaşayamayız, her zaman ileri ve yarına bakmamız lazım. Biz de onun için buralara talip olduk. İştahımızla yeteneğimizle cesaretimizle maddi ve manevi varlığımızla Fenerbahçe'ye hizmet etmek istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.