Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a gönderme: 'Eskiden yeni olmaz'

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a gönderme: 'Eskiden yeni olmaz'

25.05.2026 15:07:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a gönderme: 'Eskiden yeni olmaz'

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi katıldığı bir etkinlikte dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi, Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneğini ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, "İnşallah güzel bir seçim olacak. Eskiden yeni olmaz değişmeyen tek şey değişimdir, biz değişimin öncüsüyüz" dedi.

Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneğini ziyaret eden Hakan Safi, kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi.

Kulüp üyeleri veya taraftarlar için farklı projeler üreteceğini anlatan Safi, sosyal ve kültürel çalışmalara ağırlık vermek istediğini ifade etti.

Yoğun seçim çalışması yaptığını aktaran Safi, "Fenerbahçe'nin neferiyiz ve hizmetkarıyız. Kimse takımın sahibi değildir, Fenerbahçe'nin sahibi sizlersiniz. Seçimde sandıklara sahip çıkıp Fenerbahçe'yi tekrar Fenerbahçelilere emanet edeceğiz" diye konuştu.

'ESKİDEN YENİ OLMAZ'

"Koltuklar emanettir, camiadan alacağımız teveccüh ile buraları sizlerle yönetmeye talip olacağız" ifadesini kullanan Safi, "İnşallah çıktığımız bu yolda rabbim bizleri utandırmasın. İnşallah güzel bir seçim olacak. Eskiden yeni olmaz, değişmeyen tek şey değişimdir, biz değişimin öncüsüyüz. Fenerbahçe bir kulüptür bu takıma gelen başkanlar başarılı olmak zorundadır. Fenerbahçe'nin genlerinde ve özünde şampiyonluklar vardır. Dün ile yaşayamayız, her zaman ileri ve yarına bakmamız lazım. Biz de onun için buralara talip olduk. İştahımızla yeteneğimizle cesaretimizle maddi ve manevi varlığımızla Fenerbahçe'ye hizmet etmek istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #aziz yıldırım #Hakan Safi

İlgili Haberler

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe sözleri: 'Bu son gelişim, bir daha gelmem'
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe sözleri: 'Bu son gelişim, bir daha gelmem' Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım katıldığı bir etkinlikte dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Bakın, bu son gelişim. Bir daha gelmem, bunu bilin" dedi.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti: İşte muhtemel rakipler...
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti: İşte muhtemel rakipler... Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki yolu ve muhtemel rakipleri kesinleşti.
Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılmıştı: Suudi Arabistan'da flaş Jorge Jesus gelişmesi
Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılmıştı: Suudi Arabistan'da flaş Jorge Jesus gelişmesi Al Nassr ile Suudi Arabistan Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Jorge Jesus'un sözleşmesi sona ermişti. Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile da anılan Portekizli çalıştırıcının Suudi ekibinde kalacağı iddia edildi.