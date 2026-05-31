Hakan Safi'den ceza iddialarına yanıt: 'Fenerbahçe kaynak girişini neden zamanında yetiştirmedi?'

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi.

Bitez'deki bir otelde düzenlenen programda Safi, taraftarlar ve kongre üyeleri tarafından karşılandı, fotoğraf çektirdi.

Burada konuşan Safi, adaylık sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kulüp için çok büyük önem taşıyan kongrede üyeleri oy vermeye davet eden Safi, "Fenerbahçeli, her şartta kulübünün menfaatleri doğrultusunda hareket etmiştir. Kongrede de herkesin aynı duruşu sergileyeceğinden eminim" dedi.

"KEREM'İN BÜTÜN MAAŞINI BU KARDEŞİNİZ KARŞILIYOR"

Adaylık sürecine şartsız bir şekilde adım attıklarını anlatan Hakan Safi, "Aylardır Fenerbahçe'nin hem kısa vadede şampiyonluk hasretini gidermek hem de kulübümüzü 2050'ye hazırlamak için projelerimizi geliştiriyoruz. Kısa vadede yapacağımız çok net. Fenerbahçe'nin nakit akışına zarar vermeden tarihin en iddialı kadrolarından birini kuracağız. Fenerbahçe'yi hep beraber şampiyon yapacağız" diye konuştu.

Bunun için kendisi ve arkadaşlarının finansal güce sahip olduğunu anlatan Safi, şunları kaydetti:

"Çizdiğimiz vizyon doğrultusunda yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, başta Orhan Turan olmak üzere, tüm mevzuatlar üzerinde çalışmalarını yapıyorlar. Bu konudaki mevzuatları hafta içinde yapacağız. Kimsenin kafasında soru işareti kalmayacak. Kimsenin Fenerbahçelileri asılsız ve dayanaksız iddialarla tedirgin etmesine izin vermeyeceğiz. Son dönemde ortaya atılan asılsız bir iddiayı da burada netleştirmek isterim. Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi yüzünden ceza aldı deniyor, bu doğru değil. Kerem Aktürkoğlu'nun bütün maaşını bu kardeşiniz karşılıyor. Bonservisini kulübümüz karşılıyor. Bunu da değerli rakibimizin bugün öğrenmesi de ayrı bir keyif veriyor. Biz bu işi yapalı bir yıl geçti. İnşallah önümüzdeki üç yıl daha ben ve şirketim bu paraları ödemeye devam edeceğiz. Bir çağrı da değerli rakibime yapmak istiyorum. Siz de yapın böyle bir transfer. İmaj hakları kontratı yapın. Fenerbahçe'mize ben nasıl kazandırdıysam bir tane topçu siz de kazandırın. Fenerbahçe'miz bundan kazansın. Bir Kerem Aktürkoğlu daha kazanalım."

"FENERBAHÇE CEZAYLA KARŞI KARŞIYA"

"Fenerbahçe'ye ceza geldi, ceza gelecek, puan silme cezası var" denildiğini belirten Hakan Safi, "Korkunun ecele faydası yok. Türk hukuk sistemi içerisinde bizler bu transferi gerçekleştirdik. İçimizdeki Fenerbahçe düşmanları ve rakiplerimizin de şikayetleriyle UEFA'ya gereken bilgilerimizi verdik. Konuyu kapattık. Bu zihniyet hala Fenerbahçe'mize zarar vermek istiyor" açıklamasını yaptı.

Kerem Aktürkoğlu transferinde kurumların gereken incelemeleri yaptığını aktaran Safi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herhangi bir usulsüzlük olmadığı net bir şekilde ortaya konuldu. Fenerbahçe, bunu üzülerek söylüyorum, geçtiğimiz sezon içerisinde kaynak girişini doğru zamana yetiştiremediği için UEFA harcama limitini aştı ve bir cezayla karşı karşıya kaldı. Peki Fenerbahçe Kulübü kaynak girişini neden zamanında yetiştirmedi? Bunu da sanırım hatırlatmak gerekiyor. Önceki eylüldeki kongrede 11, 12 ve 13. maddeler oy çokluğuyla reddedilmişti. Fenerbahçe Kulübü halihazırdaki projelerini hayata geçirmek için bir mali kongre daha düzenlemek zorunda kaldı ve kulübe yapılacak kaynak girişi gecikti. O gün, seçim stratejisi nedeniyle, bu maddeleri onaylatmam diyenler bugün bu cezanın sorumluluğunu da taşımalı diye düşünüyorum. Kongre üyelerinin de bu konuda doğru bilgilendirilmesi çok önemli."

"2050 FENERBAHÇESİ İÇİN KOLLARI SIVAMAMIZ GEREKİYOR"

Kısa vadede şampiyonluk hasretine son vermeyi planlarken geleceği de düşünmeleri gerektiğini aktaran Safi, "Gelecek sezon için en iddialı kadroyu kuracağız ve bu konudaki açıklamalarımızı da yapıyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın, kongre üyeleri kafaları rahat bir şekilde sandığa gelecek. Ancak 2050 Fenerbahçesi için de kolları sıvamamız gerekiyor. Fenerbahçe'nin orta vadede şahıslara bağımlılıklarından kurtulması gerekiyor. Bunun için sağlam bir mali yapı inşa etmemiz lazım. Biz Fenerbahçe'ye yeni kaynak üretmek için Fenerbahçe GYO projesi üzerinde çalışıyoruz. Bunu vaat ettiğimiz 1 milyon metrekare arazi alımıyla birleştirerek, kulübümüze sürekli gelir kaynağı oluşturma peşindeyiz" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin kaynak probleminin olmadığını anlatan Safi, "Bugün 350 milyon Euro seviyelerinde olan gelirlerimizi önce 500 milyon, ardından da 1 milyar avroya çıkaracağız. Stat konusuna da değinmek isterim. Geçen sene hazırladığımız projeyle stadımızın kendi yerinde, 64 bin 500 kişilik kapasiteye çıkartacağımızı da ortaya koymuştuk. Bu projenin beğenilmesi, hatta başkaları tarafından sahiplenilmesi de hoşumuza gitti. Ancak yine Fenerbahçelilerin kandırılmasına izin vermemek amacıyla stadın, Fenerbahçe'nin şampiyonluğunun olmazsa olmazı sezonunda mayıs ayına yetiştirilmesi tamamen hayal satmaktır. Bunu bilmenizi ve bizi şampiyonluk konsantrasyonundan hiçbir şeyin uzaklaştırmasına izin vermeyeceğimizi anlamanızı rica ederim. Biz stadı yapacağız ancak bunu gerçekçi adımlarla hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

"BÜTÇELERİ DÜŞÜRME GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK"

En kısa vadede kadrolarını ciddi şekilde geliştireceklerini dile getiren Hakan Safi, şöyle devam etti:

"Uzun vadede sportif başarılarımıza katkı sunması için Türkiye'nin farklı bölgelerinde 5 pilot takım satın alacağız. Bu, hem o bölgelerdeki yetenek havuzuna daha yakın olmamızı hem de rekabetçi ortama sokmakta zorlandığımız gençlerimize oynama süresi sunmamızı sağlayacak. Biz aynı zamanda Avrupa'dan da bir takım alma planı üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda yaptığımız incelemeler sonrasında yoğunluğumuzu 3 farklı ülkeye verdik. Avrupa'da yapacağımız bu işbirliği hem oyuncu hem de teknik adam gelişimi konusunda bize büyük avantajlar sunacak. Sınırları aşmamız ve kulübümüzü uluslararası seviyede projelerle yan yana getirmemiz gerekli. Bu bağlamda bugün birçok Avrupa kulübünün yaptığı gibi, Batı Afrika'daki bir akademi ile işbirliği oluşturmak istiyoruz. Birçok farklı akademiyi ve farklı modeli inceledik. Bu konuda da en kısa sürede somut adım atacağız."

"Bizim bütçeleri düşürme, şube kapatma gibi bir düşüncemiz yok" diyen Safi, "Fenerbahçe'nin Türk sporuna yaptığı katkılar hepimizi gururlandırıyor. Bizler kulübümüzün yeni branşlar açması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda da sizlerle istişare ederek en doğru branşlarda ilerleyeceğiz. Fenerbahçe'nin Maltepe tesisleri konusunda yapacakları elzem. En az stat kadar, futbol A takımı ve altyapı tesislerimiz konusunda da gelişmemiz gerek. Özellikle Maltepe tesisleri projesini hızlandırmamız lazım. Bu süreçte kulüp çalışanlarımızın da özlük hakları meselesini unutmadık. Çalışanlarımızın işleriyle ilgili bir endişesi de olmasın. İşini iyi yapan herkes Fenerbahçe'ye katkı vermeye devam edecek. Branşlar arasındaki prim sistemi dengesizliklerini de ortadan kaldıracağız" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'YE RAMOS, BENZEMA YAKIŞIR DİYENLER..."

"Gençler yönetsin bizim zamanımız geçti diyenlerin genç isimler aday olunca tecrübesizlik vurgusu yapmasının ilginç bir ironi olduğunu düşünmeden edemiyoruz" ifadelerini kullanan Safi, şunları söyledi:

"Geçmişte Fenerbahçe'ye Ramos, Benzema yakışır diyenlerin, bugün yıldız oyuncuyla olmaz 1 yıldız 10 asker demesi garip bir çelişkidir. 19 şampiyonluk diyerek Fenerbahçeliyi üzenlerin şimdi de 1959 öncesi şampiyonluk demeçleri hepimizi şaşırtmıştır. Şerif kim, Nene'yi kim aldı demeçleri sonrasında her oyuncu değerli, bunları değer görmek lazım denmesi acaba basit bir iletişim hatası olarak mı değerlendirilmelidir? Geçmiş seçimlerde Fenerbahçe'nin artık bizim çocuğumuz diyerek antrenör getirmesi yanlıştır diyenlerin bugün tam tersini savunması sanırım herkesin dikkatini de çekmiştir. Bu konuda bir parantez açıp, bir rahatsızlığımı da dile getirmek isterim. Seçim sürecinde herkesin kendine has bir stratejisi vardır, saygı duyarım. Biz şeffaf olup kafalardaki soru işaretlerini gidereceğiz dedik. Belki açıklarız, belki de açıklamayız demek de bir tercihtir. Bizim teknik adam planlamalarımızda olmasa da Aykut Kocaman üzerinden bir seçim stratejisi yürütmek, oy kaybederiz diyerek Fenerbahçe'nin önemli değerlerinden birinin yıpratılması doğru değildir. Bu tutum birleşmeye değil, Fenerbahçe'nin değerleri üzerinde ayrışmaya yol açmaktadır. Biz bunu kabul edemeyiz, etmemeliyiz. Fenerbahçe başkanlığı yarım kalmış hırsların değil, büyük hedef ve hayallerin yeridir. İki yerli milli oyuncu getireceğiz. İki veya üç dünya yıldızı getireceğiz. Rakiplerimizle kalite seviyemizi aynı seviyeye getirmek bizlerin namus borcudur. Biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geliyoruz. Güçlü yönetim kurulumuz, sağlam mali yapımız ve oluşturduğumuz futbol aklımızla gelecek mayıs ayında tüm Türkiye'de Fenerbahçe bayramı yaşatacağımıza eminim."

Hakan Safi, konuşmasının ardından Fenerbahçe marşı eşliğinde kongre üyeleriyle fotoğraf çektirdi.