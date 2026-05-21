Hakan Safi'den dünya yıldızı müjdesi: 'Ne pahasına olursa olsun'

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul için başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi çalışmalarına devam ediyor. 2 adayın da başkan seçilmesi durumunda teknik direktör tercihleri ve yapacakları transferler merakla beklenirken Safi'den bu konuya ilişkin açıklama geldi.

Safi, İstanbul Kuyumcular Odası ile birlikte gerçekleştirdiği organizasyonda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ligini bilen hoca diyorum. Bizim şu anda önceliğimiz hoca seçmek değil. Dünya yıldızlarıyla dün de görüşme yaptım. Derdimiz Fenerbahçe'ye dünya yıldızlarını getirmek, ne pahasına olursa olsun.

Bizim hayatımız cesaretle geçti, iddiayla geçti. Biz de Kasımpaşa'nın evladıyız, sokaklarda yetiştik. Ne yapılması gerektiğini zaten yaşamımda yaptığım şeylerden bir bakılması lazım. Cesaretle karşımıza çıkan bütün duvarları yıkmak için çalışıyoruz."

'BAŞKAN OLURSAM KENDİ OYUNUMU OYNAYACAĞIM'

"Başkan olursam kendi oyunumu oynayacağım, ekibimle beraber. Nasıl oynanacağını da biliyorum, göstereceğim. Bu işe baş koydum. Para ise para cesaret ise cesaret... Allah'ın izniyle yapacağız.

Fenerbahçe son 25 yılında tüm TFF başkanlarıyla kavga ediyor. Konjonktür çok değişti. Artık lobi ve iletişim çağındayız. Artık ona gider yap, buna gider yap bu işler geçti. Herkesin yaşı bir yerlere geldi. Yaşımız 20 olsa da herkes çıksa sokağa da karşılıklı kafamızı gözümüzü patlatsak... Artık öyle bir dünya yok.

Dolayısıyla iletişim ve lobi çağındayız. Fenerbahçe'nin olduğu her yerde de kimse Fenerbahçe'ye yapı falan kuramaz, yapıyı kurarsa da bu kardeşiniz kurar, millet de seyreder."