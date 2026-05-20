Hakan Safi'den transfer açıklaması: 'Harcamaktan korkmayacağız'

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, futbol yönetimi için adı geçen Paolo Maldini ile ilgili konuştu.

Safi, Maldini'nin Fenerbahçe'de görev almayacağını ancak İtalyan teknik adamın görüşlerinden yararlanacaklarını söyledi.

L1 Üçgen'e konuşan Hakan Safi, "Maldini ile ortak arkadaşlarımız, dostluğumuz var. Oturduk, konuştuk. Ne istediklerimizi karşılıklı biliyoruz. Dünyadaki futbol aklımız, futbol elçimiz olacak" dedi.

Sözlerine devam eden Hakan Safi, "Fikirleri güzel. İnşallah birlikte güzel şeyler yapacağız. En son Milan'ın şampiyonluğunda kendisinin çok payı vardı. Maldini var, başka arkadaşlarımız daha var. Bizim elçimiz olacak. Dünyadaki futbol elçimiz, aklımız olacak. Fenerbahçe'de çalışmayacak. Benim arkadaşım zaten kendisi, yapacağımız işlerle ilgili bize arkadaşlık yapacak. O Milan'a ait, biz de buraya aitiz. Yarın yapacağım transferlerde Maldini'den faydalanacağız, faydalandık" sözlerini sarf etti.

TEKNİK DİREKTÖR VE TRANSFER

Hakan Safi, teknik direktör konusunda, "Türkiye'yi bilen hoca getireceğiz!" Bizim sistemimizde sportif direktör ismi olmayacak. Antrenör olacak, onun üstünde yönetim kurulu olacak, onun da üstünde başkan olacak. Ben de bizzat işin içinde olacağım. Sportif direktörün olmaması demek Türkiye'yi bilen bir hoca getireceğiz demek, işini en iyi yapan hoca olacak" diye konuştu.

Fenerbahçe Başkan Adayı Safi, "Fenerbahçe'ye iyi bütçe lazım biz de bunu yapacağız. İyi maç iyi topçuyla oynanır. İyi topçu, verilen parayı çıkarır. Harcamaktan korkmayacağız! Fenerbahçe böyle şampiyon olur!" sözlerini sarf etti.