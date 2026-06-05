Hakan Safi, Mason Greenwood ile anlaştıklarını açıkladı

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Mason Greenwood ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Safi, başkanlık seçimini kazandığı takdirde İngiliz oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacaklarını duyurdu.

Hakan Safi yaptığı açıklamada, "Yıldız oyuncu getireceğim dedim. Bugün burada sözümü tutmanın haklı gururunu yaşıyorum. Kıymetli dostum Maldini de burada. Biraz ayağında sorun var. Futbolculuktan kalma sorun da olabilir. Geleceğin Fenerbahçe'sini şekillendiriyoruz" dedi.

Mason Greenwood, Hakan Safi'nin açıklamasından önce Safi'yi Instagram hesabından takip etmişti.

Hakan Safi, şimdiye kadar Merih Demiral, Luis Suarez ve Mason Greenwood ile anlaştığını açıkladı. Safi'nin listesinde Hakan Çalhanoğlu ve Robert Lewandowski'nin de yer aldığı iddia ediliyor.