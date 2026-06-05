Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hakan Safi, Mason Greenwood ile anlaştıklarını açıkladı

Hakan Safi, Mason Greenwood ile anlaştıklarını açıkladı

5.06.2026 21:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Hakan Safi, Mason Greenwood ile anlaştıklarını açıkladı

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Mason Greenwood ile anlaştıklarını açıkladı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Mason Greenwood ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Safi, başkanlık seçimini kazandığı takdirde İngiliz oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacaklarını duyurdu.

Hakan Safi yaptığı açıklamada, "Yıldız oyuncu getireceğim dedim. Bugün burada sözümü tutmanın haklı gururunu yaşıyorum. Kıymetli dostum Maldini de burada. Biraz ayağında sorun var. Futbolculuktan kalma sorun da olabilir. Geleceğin Fenerbahçe'sini şekillendiriyoruz" dedi.

Mason Greenwood, Hakan Safi'nin açıklamasından önce Safi'yi Instagram hesabından takip etmişti.

Hakan Safi, şimdiye kadar Merih Demiral, Luis Suarez ve Mason Greenwood ile anlaştığını açıkladı. Safi'nin listesinde Hakan Çalhanoğlu ve Robert Lewandowski'nin de yer aldığı iddia ediliyor.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Mason Greenwood #Hakan Safi

İlgili Haberler

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a gönderme: 'Seçimi kaybettiğinden beri...'
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a gönderme: 'Seçimi kaybettiğinden beri...' Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi açıklamalarda bulundu. Safi, rakibi Aziz Yıldırım'a göndermelerde bulundu.
Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken Hakan Safi açıklaması: 'Fenerbahçe, gerçeklerle hayalleri ayırsın'
Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken Hakan Safi açıklaması: 'Fenerbahçe, gerçeklerle hayalleri ayırsın' Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Seçilmesi durumunda milli futbolcu Merih Demiral'ı kadrosuna katacağını duyuran Hakan Safi hakkında konuşan Yıldırım, "Bir oyunlar oynanıyor, böyle olmamalı" dedi.
Hakan Safi'den transfer açıklaması: 'Bu akşam bir sürprizimiz olacak'
Hakan Safi'den transfer açıklaması: 'Bu akşam bir sürprizimiz olacak' Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, sarı lacivertli kulüpte pazar günü yapılacak seçimle ilgili açıklamalarda bulundu.