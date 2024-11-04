Hakem damgasını vurdu

Yayınlanma: 04.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.11.2024 - 04:00

Trabzonspor, 38. dakikada kornerden Okay’ın kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. Hakem Oğuzhan Çakır, golden önce Okay’ın, Mert Müldür’e yaptığı müdahaleye faul verdi. Bordo-Mavililer bu karara uzun süre itiraz etti, VAR’dan müdahale gelmedi.

Trabzonspor, devre arası sosyal medya hesabından “Beceriksiz, amatör, iş bilmez bir hakemin tertemiz golümüzü iptal etmesiyle ilk yarıyı 1-0 geride tamamladık” mesajını paylaşırken, golün videosunu yayımlayıp “Bravo” notunu düştü. F.Bahçe, Denswil’in tabanıyla, Osayi’nin kavalına gelen darbesinde kırmızı kart bekledi, hakem sarı verdi.

VAR’DAN 2 PENALTI - 52. dakikada Djiku’nun ceza sahasında Okay’a müdahalesinde Trabzonspor penaltı itirazı yaptı. Oğuzhan Çakır, VAR hakemi Atilla Karaoğlan’ın uyarısıyla pozisyonu izleyip penaltı kararı verdi. F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho karara tepki gösterdi. Mourinho, hakemlerle ve Trabzonspor yedek kulübesiyle tartışında sarı kart gördü. 60. dakikada Çağlar’ın, Banza’nın ayağına müdahalesini hakem Çakır devam ettirdi. VAR’ın izleme tavsiyesi sonrası hakem Çakır, 2. kez penaltı noktasını gösterdi.

GOLE İTİRAZ, ELLE MÜDAHALE TEPKİSİ - Trabzonspor, Dzeko’nun skoru 2-2’ye getiren golü öncesi İrfan Can Kahveci’nin, Eren’e hareketine faul itirazı yapsa da hakem bu yönde karar vermedi. 83. dakikada Çağlar’ın kafa vuruşunda top, Banza’nın açık konumda olan eline geldi. F.Bahçe penaltı istedi, hakem Çakır, VAR’ı dinleyip devam dedi.

MOU’DAN ‘OLTA’ HAREKETİ

Maçta F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho, maç öncesi ısınan futbolcularını sahanın ortasına girerek bir süre izledi. Portekizli hoca, öncesinde İsmail, İrfan Can Eğribayat ve Kostic’le sohbet ederken eliyle olta işareti yaptı. Mourinho ve futbolcular ardından aralarında gülüştü. Mourinho maç sonrası da Trabzonlu futbolcularla tartıştı.

KALECİLER DEVLEŞTİ F.Bahçe kalecisi Livakovic, 11. dakikada Osayi’nin ters vuruşunda topu çizgiden çıkardı. Hırvat kaleci 36’da Okay’ın kafa vuruşunu kurtardı. Uğurcan Çakır da 24’te Nesyri’nin, 45+1’de ve 48’de Maximin’in, 49’da Szymanski’nin vuruşlarını çıkardı.

YİNE FRED ATTI, DJIKU SAKATLANDI Sarı-Lacivertlileri 1-0 öne geçiren golü Fred kaydetti. Brezilyalı oyuncu, Trabzonspor’a karşı kariyerindeki 3. golü attı. İlk penaltı pozisyonunda sakatlanan Djiku, 57. dakikada sekerek oyundan çıktı.

OZAN ISLIKLANDI - Trabzonsporlu taraftarlar, etkisiz bir performans sergileyen Ozan Tufan’ı 88. dakikada oyundan çıkarken ıslıkladı.