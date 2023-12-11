Hakeme saldırıda ortaya çıkan ayrıntı: Fair Play ödülü almış!
MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçınının bitiş düdüğüyle hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, TFF tarafından Fair Play Ödülü'ne layık görüldüğü ortaya çıktı.
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.
Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı.
Yere düşen hakem Meler'in tekmelendiği görüntüler ortaya çıkarken, TFF'nin, geçtiğimiz aralık ayında Fair Play/Adil Oyun Başkan/Yönetici Ödülü'nü Faruk Koca'ya vermesi yeniden gündem oldu.
22 ve 23. dönem AKP Milletvekili olan Koca, Ankaragücü'nün son seçiminde 1058 oyun 802'sini alarak 2021'de başkanlık koltuğuna oturmuştu.
HİKMET KARAMAN: BANA DA SALDIRDI
Öte yandan, bir televizyon kanalında yorumculuk yapan teknik direktör Hikmet Karaman, Faruk Koca'nın kendisine de saldırdığını açıkladı.
Şubat 2021'de Ankaragücü'nü çalıştıran Karaman, "Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Ankaragücü’nü çalıştırırken bana da yumrukla saldırdı" ifadelerini kullandı.
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