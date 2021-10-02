Hakem Ivan Bebek'in adı bir skandala daha karıştı
2016 Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçında aldığı kararlarla dikkat çeken hakem Ivan Bebek hakkında soruşturma başlatıldı.
2016 yılında Fenerbahçe'nin Braga'ya elendiği maçta kararlarıyla büyük tepki çeken hakem Ivan Bebek'in bir skandalı ortaya çıktı.
Son olarak bu hafta Legia Varşova ile Leicester City maçında görev alan Ivan Bebek'in 26 Eylül 2021'de Hajduk Split ile Lokomotiva Zagreb maçından sonra ses kaydı ortaya çıkınca, Hırvatistan Futbol Federasyonu Ivan Bebek'in savunmasını isteyerek hakkında soruşturma başlattı.
Hajduk'un 1-0 kazanmasına rağmen özellikle kararlarıyla büyük tepki çeken Ivan Bebek'in, maçtaki kararlara dair ses kayıtları ortaya çıktı. Bu nedenle Hırvatistan Futbol Federasyonu, Ivan Bebek'i soruşturma nedeniyle açığa aldı.
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