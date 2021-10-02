Trabzonspor'da Marek Hamsik'in golü neden iptal edildi? Selçuk Dereli açıkladı

02 Ekim 2021 Cumartesi, 17:35

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Yukatel Kayserispor deplasmanına konuk oldu. 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlanan maçta, 70. dakikada Marek Hamsik'in orta sahadan attığı gol iptal edildi.

Marek Hamsik'in hakem atışından gelen topa gelişine orta sahadan vurduğu gol 90'dan ağlarla kucaklaşıp gol oldu ancak hakem Kaan Numanoğlu golü geçersiz saydı.

Bordo-mavililerin iptal edilen golü, sosyal medyada da tepkiyle karşılandı.

TRABZONSPOR'UN GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Eski hakem Selçuk Dereli, iptal edilen gol hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Bir hakem atışında, hakem atışı yapıldıktan sonra, top ikinci bir oyuncuya değmeden kaleye girerse,bu gol olarak sayılmaz. Hakemin, Trabzonspor - Kayserispor maçındaki kararı yerinde ve doğruydu. Daha önce Samsunspor - Ümraniye maçında bir hakem Ümraniyesporlu oyuncunun topu aldıktan sonra kaleye attığı golü geçerli saymıştı ve bununla ilgili de maçtan sonra kural hatası itirazı olmuştu; bu itirazlar da haklıydı. Ama TFF bunu hakem hatası olarak değerlendirdi ve maçın tekrarını sağlamadı, ama o bir kural hatasıydı. Dolayısıyla, Trabzonspor - Kayserispor maçında hakemin kararı doğrudur."