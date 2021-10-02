Trabzonspor'da Marek Hamsik'in golü neden iptal edildi? Selçuk Dereli açıkladı
Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Yukatel Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Hamsik'in 70. dakikada iptal edilen golüne dair Selçuk Dereli açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Yukatel Kayserispor deplasmanına konuk oldu. 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlanan maçta, 70. dakikada Marek Hamsik'in orta sahadan attığı gol iptal edildi.
Marek Hamsik'in hakem atışından gelen topa gelişine orta sahadan vurduğu gol 90'dan ağlarla kucaklaşıp gol oldu ancak hakem Kaan Numanoğlu golü geçersiz saydı.
Bordo-mavililerin iptal edilen golü, sosyal medyada da tepkiyle karşılandı.
TRABZONSPOR'UN GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?
Eski hakem Selçuk Dereli, iptal edilen gol hakkında şu açıklamaları yaptı:
"Bir hakem atışında, hakem atışı yapıldıktan sonra, top ikinci bir oyuncuya değmeden kaleye girerse,bu gol olarak sayılmaz. Hakemin, Trabzonspor - Kayserispor maçındaki kararı yerinde ve doğruydu. Daha önce Samsunspor - Ümraniye maçında bir hakem Ümraniyesporlu oyuncunun topu aldıktan sonra kaleye attığı golü geçerli saymıştı ve bununla ilgili de maçtan sonra kural hatası itirazı olmuştu; bu itirazlar da haklıydı. Ama TFF bunu hakem hatası olarak değerlendirdi ve maçın tekrarını sağlamadı, ama o bir kural hatasıydı. Dolayısıyla, Trabzonspor - Kayserispor maçında hakemin kararı doğrudur."
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan hasta dedi ve yerine geçecek ismi açıkladı!
- Türk televizyonlarında bu da oldu!
- BAE'den Sedat Peker kararı
- Kuntz'dan 6 isme kesik
- AKP'lilere yaşamını yitiren 'polise hakaret' incelemesi
- AKP için haberler kötü: Puan farkı 1!
- 'Benzemez Kimse Bize' yayından kaldırıldı
- Matematik dünya üçüncüsü genç kız, 3. soruda elendi
- Melih Gökçek'ten 'itiraf' niteliğinde ifade
- Ünlü oyuncu İlhan Daner yaşamını yitirdi