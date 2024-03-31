Fatih Terim'den sert tepki: 'Hakemlerden genelde bahsetmem ama...'
Kendi sahasında ağırladığı PAOK'a mağlup olan Panathiniakos'ta teknik direktör Fatih Terim, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Terim, karşılaşmanın hakemine tepki göstererek, "Hakemlerden genelde bahsetmem ama Yunan Ligi kalitesiz hakemleri hak etmiyor. Maçın sonuna sadece 4 dakika vermeye utanır insan" ifadelerini kullandı.
Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, PAOK'a kaybettikleri maçın ardından konuştu.
Deneyimli teknik direktör, yaptığı açıklamada hakeme sert bir tepki gösterdi.
"KALİTESİZ HAKEMLERİ HAK ETMİYOR"
Fatih Terim, "Hakemlerden genelde bahsetmem ama Yunan Ligi kalitesiz hakemleri hak etmiyor. Maçın sonuna sadece 4 dakika vermeye utanır insan. Kırmızı kart ve çaldığı fauller hakkında bir şey söylemiyorum" dedi.
Bu tarz hakemlerin gönderilmemesi gerektiğini söyleyen Terim, "Eğer böyle yabancı hakem göndereceklerse göndermesinler. Danimarka'nın en kötü hakemi buraya geldi" ifadelerini kullandı.
Panathinaikos, kendi sahasında ağırladığı PAOK'a 3-2 mağlup olmuştu.
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