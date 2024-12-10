Hakem Komitesi'ne şikayet edilmişti: Suudi Arabistan'dan flaş Halil Umut Meler kararı!
Suudi Arabistan'da Al Shabab - Al Hilal maçını yöneten Halil Umut Meler hakkında Hakem Komitesi Başkanı Manuel Navarro'dan flaş bir açıklama geldi.
Suudi Arabistan Hakem Komitesi Başkanı Manuel Navarro, Halil Umut Meler'in bir daha ülkede maç yönetemeyeceğini açıkladı.
'BİR DAHA MAÇLARIMIZA ÇAĞIRMAYACAĞIZ'
Al Shabab - Al Hilal maçında yönetimi çok eleştirilen Meler hakkında konuşan Navarro, "Bir daha Halil Umut Meler'i maçlarımıza çağırmayacağız. Al Shabab-Al Hilal maçında sonuca etki eden hatalar yaptı" ifadelerini kullandı.
Al Shabab, Al Hilal maçı sonrası Halil Umut Meler'i Hakem Komitesi'ne şikayet etmiş ve komitenin Halil Umut Meler'in skora etki eden hatalar yaptığını kabul ettiğini açıklamıştı.
Etiketler: #Halil Umut Meler #Suudi Arabistan #hakem
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