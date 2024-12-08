Al Shabab Halil Umut Meler'i şikayet etti!
Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, Al Hilal maçını yöneten Türk hakem Halil Umut Meler'i hakem komitesine şikayet ettiklerini açıkladı.
Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, Al Hilal ile oynadıkları ve kaybettikleri maçın hakemi Halil Umut Meler için şikayette bulunduklarını duyurdu.
"RESMİ ŞİKAYETTE BULUNDUK"
Al Shabab'tan yapılan açıklamada, "Halil Umut Meler'in Al Hilal maçındaki yönetimi hakkında hakem komitesine resmi şikayette bulunduk. Suudi Arabistan Hakem komitesi Halil Umut Meler'in hatalı kararlarla sonuca etki ettiğini belirtti" ifadeleri kullanıldı.
30 Kasım'da oynanan maçta Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal, Vitor Pereira'nın takımı Al Shabab'ı 2-1 mağlup etmişti. Maçı Halil Umut Meler yönetmiş, Kerem Ersoy ve Çağlar Uyarcan da yardımcılıklarını yapmıştı.
Etiketler: #Al Shabab #Al Hilal #Halil Umut Meler #Şikayet
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