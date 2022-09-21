Uğur Dündar: 'Mete Kalkavan, Gaziantep FK'den özür dilemeli'
Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Trabzonspor - Gaziantep FK maçını yöneten Mete Kalkavan'a tepki gösterdi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Trabzonspor - Gaziantep FK maçının hakemi Mete Kalkavan'a seslendi.
Dündar, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakem Mete Kalkavan hatalarını kabullenmeli, Gaziantep FK başta olmak üzere spor kamuoyundan özür dilemeli ve bir süreliğine görevden affını talep etmeli..." ifadelerini kullandı.
"TRABZON'DA KARA GECE"
Yaşananların kabul edilebilir olmadığını belirten Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal ise "Kimse Gaziantep şehrinin, takımının hakkını yiyemez. Bize göre bu yaşanılanlar futbol adına bir kez daha kara bir gece yaşatmıştır. Hakkımız, puanımız elimizden alınmıştır" açıklamasını yapmıştı.
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