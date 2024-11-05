Hakem ve VAR hatalarıyla sabrı taşan kulüpler TFF Başkanı’na isyan edip soruyor: ‘ADALET’ nerede?
Futbolda hakem krizi bitmiyor, tartışmanın boyutu artıyor, dünya Türkiye’yi konuşuyor. Her sezon yaşanan hakem ve VAR hatalarının bu yıl daha da artması kulüpleri, taraftarları, futbolcuları ve teknik direktörleri isyan noktasına getirdi.
“Futbolda adaleti sağlayacağız” diyerek Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, şu ana dek vadettiği konu hakkında kulüplerin beklediği adımları atamadı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak geçmişte “8 Mart operasyonu” adıyla bilinen tecrübeli hakemlere el çektirme kararını alan Ferhat Gündoğdu’yu getiren Hacıosmanoğlu, sahadaki ve VAR’daki hataların azalmasını sağlayamadı.
KAZAN KALDIRDILAR!
F.Bahçe, “Bir yapı var” diyerek, hakemlerin bir takımı kolladığını iddia ediyor. Trabzonspor, kendilerine operasyon çekildiğini ve hesap soracaklarını açıklıyor. Beşiktaş, G.Saray derbisi sonrası hakem Arda Kardeşler’in düdüğünü asacağını belirtip, TFF Başkanı’nın bu yöndeki adımını beklediğinin altını çiziyor. G.Saray ise rakiplerinin algı operasyonu yaptığını, kendi maçlarında daha fazla hakem ile VAR hatasına maruz kaldıklarını duyuruyor. Hacıosmanoğlu ile MHK Başkanı Gündoğdu’nun dün Riva’da bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığı öğrenildi. MHK’nin bazı hakemler hakkında radikal kararlar alma ihtimali bulunuyor.
İŞTE SORUNUN NEDENLERİ
Peki hakemlerin sorunu nedir?
- Hakemler üzerinde büyük baskı hissediyor.
- Eğitimler yetersiz.
- Genç hakemler tecrübesiz, VAR maça çok müdahale ediyor.
- Hakemler arasında gruplaşma var.
- Benzer pozisyonlara farklı maçlarda farklı kararlar veriliyor.
- MHK’nin sezon başı bazı hakemlere el çektirmesi içeride kriz yarattı.
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