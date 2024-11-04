UEFA açıkladı: Beşiktaş - Malmö maçının hakemi belli oldu!

Yayınlanma: 04.11.2024 - 13:44

Güncelleme: 04.11.2024 - 13:44

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 6 Kasım Çarşamba günü İsveç ekibi Malmö'yü konuk edeceği 4. hafta maçında Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Sven Jablonski düdük çalacak.

Sven Jablonski

UEFA'nın açıklamasına göre, Tüpraş Stadyumu'nda saat 18.30'da başlayacak müsabakada Jablonski'nin yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Eduard Beitinger yapacak.

Tobias Reichel'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Robert Schröder VAR ve Johann Pfeifer AVAR görevini üstlenecek.