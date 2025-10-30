Hakem Zorbay Küçük, savcılığa başvurdu! 'Gerçekleri ortaya çıkarmak için buraya geldik'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.10.2025 10:44:00
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen üst klasman hakemlerinden Zorbay Küçük, suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye gitti. Küçük, yaptığı açıklamada iddiaları reddetti. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son günlerde kamuoyunda yer alan "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" soruşturması kapsamında ise Küçük’ün ifade vermeye çağrılmadığını açıkladı.

TFF'nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiği üst klasman hakemlerinden Zorbay Küçük, suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye gitti.

Zorbay Küçük, hakemlik kariyeri öncesinde ve sonrasında hiçbir şekilde bahis sitesine üye olmadığını ve bahis oynamadığını söyledi. 

Zorbay Küçük'ün açıklamaları şu şekilde:

"Suç duyurusunda bulunmak için geldim. Biliyorsunuz ki hakemlik yaptığım için izinsiz açıklama yapmam yasak ama şu an çok olağanüstü bir durum var. Bu açıklamayı da bağlı bulunduğum kurum anlayışla karşılar diye umuyorum. Çünkü hem kurumu korumak adına hem kendimi korumak adına...

Şunu içten söylüyorum; ben sadece hakemlik kariyerim boyunca değil hakemlik kariyerimden önce de hiçbir bahis sitesine üye olmadım, hesap açmadım ve bahis oynamadım. Sadece futbol değil hiçbir spor dalıyla ilgili bahis oynamadım.

Gerçekleri ortaya çıkarmak için buraya geldik. Gerekli işlemleri yaptık. Çok daha uzun, ayrıntılı anlatmak isterim ama mesleğim gereği yapamam. Bu kadar yapabiliyorum. Avukat arkadaşım anlatacaktır.

Hesaplardan şikayetçi oldum. Benim adıma Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaram ile açılmış bu hesaplar." 

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da açıklama yaptı. Zorbay Küçük'ün ifadeye çağırılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı. 

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"TFF Trendyol Süper Lig hakemi olarak görev yapan Zorbay Küçük isimli kişi başkaca konular hakkında şahsi avukatı ile şikayetçi olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmıştır. Son günlerde kamuoyunda yer alan ve hakemlerin bahis sitelerini üyeliği olarak bilinen soruşturma kapsamında adı geçen kişinin ifade vermeye çağrılması sözkonusu değildir. 

İlgili Konular: #İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı #Zorbay Küçük #bahis soruşturması

