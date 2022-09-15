Hakem Zorbay Küçük'e UEFA şoku!

15 Eylül 2022 Perşembe, 11:37

İlk defa 2022 yılında FIFA listesine giren hakem Zorbay Küçük, önce 8-11 Mayıs tarihleri arasında Nyon'da yapılan testleri ve kural sınavını geçemedi, son olarak tekrarlanan telafi sınavında da başarısız olunca, UEFA'nın ocak ayına kadar düzenlenecek organizasyonlarında görev alma hakkını kaybetti.

Milliyet'in haberine göre, Zorbay Küçük'ün durumu Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, genç hakemin 2023 yılı FIFA listesinde kalıp kalmayacağı da tartışma yarattı. Süper Lig'e de iyi bir başlangıç yapamayan Zorbay Küçük, ilk 6 haftada sadece Karagümrük- Alanyaspor ve Giresunspor- Konyaspor karşılaşmalarında düdük çalabildi.

MHK HAREKETE GEÇTİ

Son yıllarda sadece kural bilgisi değil, yabancı dil sorunu da yaşayan Türk hakemlerin UEFA nezdinde prestij kaybetmesi, Merkez Hakem Kurulu'nu harekete geçirdi. Kurul, FIFA listesine aday olacak Süper Lig, Süper Lig yardımcı, plaj futbolu, futsal ve kadın hakemler için piyasada güvenirliği kabul edilmiş bir kurum üzerinden sınavlar programladı.

Yabancı dili yeterli olmayan isimler listeye kesinlikle giremeyecek. Uygulamanın uzun yıllardır FIFA listelerinin objektif olmayan kriterlerle belirlenmesi ve hakemlerimizin uluslararası müsabakalarda yetersizliğinin tespit edilmesi üzerine başlatıldığı da bildirildi.



