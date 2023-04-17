Rus tenisçi Andrey Rublev, Monte Carlo Masters'ta zafere ulaştı
Rus tenisçi Andrey Rublev, Monte Carlo Masters Erkekler Tenis Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaşarak kariyerinde bir ilki başardı.
Monte Carlo Masters Erkekler Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde Danimarkalı Holger Rune'yi yenen Rus raket Andrey Rublev, şampiyonluğa ulaştı.
Andrey Rublev
BİR İLKİ BAŞARDI
Monako'nun Monte Carlo kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının finalinde 5 numaralı seribaşı Rublev ile 6 numaralı seribaşı Rune karşılaştı.
Karşılaşmayı, 5-7, 6-2, 7-5'lik setlerle 2-1 kazanan Rublev, Monte Carlo Masters'taki ilk şampiyonluğunu elde etti.
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